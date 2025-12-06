Conecte-se conosco

Governador entrega sede revitalizada da Rádio Aldeia de Xapuri e reforça papel da comunicação pública no Acre

7 minutos atrás

Rádio em Xapuri desempenha um papel social importante na cidade, sendo um dos canais mais ouvidos na região. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Obra de R$ 421 mil reconstrói estrutura destruída por incêndio e retoma serviços essenciais à população

“A comunicação é um dos pilares da democracia e da cidadania, um direito que o poder público deve garantir a toda a sociedade.” Com essa declaração, o governador Gladson Cameli destacou a importância da informação ao entregar a sede revitalizada da Rádio Aldeia de Xapuri, em cerimônia realizada ao lado da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa.

A obra, orçada em R$ 421.299, integra o pacote de investimentos voltados à recuperação das estruturas de comunicação do Estado. Cameli ressaltou que, das oito rádios públicas do Acre, sete já foram revitalizadas. Apenas a Rádio Aldeia FM, em Rio Branco, segue em obras, com reforma iniciada recentemente.

Ao inaugurar rádio nova, governador concedeu entrevista à rádio Aldeia. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Localizada na Rua Cel. Brandão, na entrada de Xapuri pela Estrada da Borracha (AC-485), a unidade abriga o estúdio da Rádio Educadora 6 de Agosto (AM) e os transmissores da TV Aldeia e da Rádio Aldeia FM. O transmissor da Educadora 6 de Agosto funciona em um prédio na Rua Rotary. Toda a operação e distribuição de equipes se concentram nessas duas áreas.

A Rádio AM 820 kHz – Educadora 6 de Agosto – é o principal veículo da comunicação pública no município e a única emissora com programação local contínua. Com forte interação comunitária, presta serviços de utilidade pública, leva notícias, entretenimento, conteúdo educativo e ecumênico à população de Xapuri.

Unidade de rádio de Xapuri conta com prédio próprio, localizado na Rua Cel. Brandão, em frente ao Conjunto Amadeo Dantas, na entrada da cidade pela Rodovia Estadual 485. Foto: Alefson Oliveira/Secom

Em 2024, a unidade enfrentou um dos episódios mais críticos de sua história: um incêndio destruiu completamente o prédio, interrompendo as transmissões por meses e causando prejuízos estruturais significativos. A reconstrução foi viabilizada por uma ação conjunta entre a Secretaria de Comunicação (Secom), a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), a Secretaria de Obras Públicas (Seop), parlamentares que destinaram emendas e o apoio direto do governo estadual.

Cameli agradeceu ao secretário de Obras, Ítalo Lopes, pela condução das revitalizações em todo o estado, e aos deputados estaduais Manoel Morais e Tanízio Sá, que contribuíram com emendas para compra de equipamentos. Ele também destacou o apoio do Programa REM, que reforça investimentos no sistema público de comunicação.

“Com esse esforço coletivo, conseguimos reconstruir e fortalecer o serviço de comunicação pública em Xapuri, garantindo à comunidade informação, utilidade pública, cultura e cidadania”, afirmou o governador.

Escola Sebastião Brandão do Nascimento encanta comunidade com noite de magia e emoção

3 minutos atrás

6 de dezembro de 2025

A Escola Infantil Sebastião do Nascimento realizou na noite desta sexta-feira, 05, a formatura das turmas do 2º Período, em um evento marcado por emoção, encanto e muita alegria. A solenidade aconteceu no Buffet Art Eventos e reuniu autoridades, pais, professores e toda a comunidade escolar para celebrar mais uma etapa concluída pelos pequenos formandos.

Compuseram o dispositivo de honra o Prefeito Sérgio Lopes, a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a Gestora da Escola Sandra Eduínio, a Coordenadora Pedagógica Tatiane Soares, a Coordenadora da Educação Especial Sandra Saraiva, a Coordenadora da Educação Infantil Anelize, além das professoras Silvanuzia, Zera e Leane.

Com brilho nos olhos e entusiasmo, os pequenos protagonizaram diversas apresentações, arrancando aplausos e emocionando todos os presentes. Cada gesto, cada sorriso e cada música reforçaram a dedicação da equipe escolar e o carinho envolvido na construção dessa noite tão especial.

Durante as falas oficiais, as autoridades destacaram a qualidade da educação oferecida pela instituição, que entrega às famílias crianças preparadas para ingressar no 1º ano já com leitura fluente, demonstrando o compromisso com o ensino de excelência.

A Secretária Eunice Maia Gondim aproveitou o momento para agradecer a cada professora, servidor e colaborador que, com esforço e dedicação, fizeram a educação da escola alcançar um patamar de destaque.

O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou os avanços obtidos na educação do município, agradecendo aos profissionais que contribuem diariamente para construir uma educação pública de referência, reconhecida e admirada por outros municípios.

A noite foi marcada por emoção, reconhecimento e celebração — um verdadeiro espetáculo que ficará na memória das famílias e reafirma o compromisso da Escola Infantil Sebastião do Nascimento com a formação integral das crianças.

Caveira do Bope-RJ, coronel André Batista faz palestra sobre liderança em Brasileia

24 horas atrás

5 de dezembro de 2025

O Acre recebe, nesta sexta-feira, 5, o coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, André Batista, para ministrar a palestra Liderança – Ações sob Pressão, Construindo Tropas de Elite. Integrante do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope) e coautor dos livro Elite da Tropa I e II, que deram origem ao filme Tropa de Elite, o oficial veio ao estado a convite do governo do Acre para participar da edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, em Brasileia.

Ao desembarcar no aeroporto de Rio Branco, coronel André Batista é recepcionado pelo secretário de governo, Luiz Calixto e o assessor da Sejusp, tenente Nil. Foto: Ascom/Segov

Ao desembarcar no Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, André Batista foi recepcionado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, o tenente Nil, assessor do gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública, e por um pelotão do Bope do Acre, que prestou continência e deu as boas-vindas ao oficial, símbolo nacional das operações especiais.

Na ocasião, Batista mencionou suas expectativas em participar do programa. “Será uma palestra sobre liderança, estratégia e tomada de decisão em momentos de alta pressão, temas que marcaram minha trajetória no Bope e que hoje aplico em desenvolvimento de equipes de alto rendimento em todo o país. Vamos falar sobre coragem propósito, disciplina e os pilares que constroem times fortes, preparados e alinhados. Será um encontro intenso, transformador e com espaço para interação”, afirmou.

Pelotão do Bope do Acre prestigia chegada do caveira do Rio de Janeiro em Rio Branco. Foto: Ascom/Segov

Para o secretário Luiz Calixto, a presença do coronel no estado ressalta a importância que o governo dá ao programa que tem como objetivo fortalecer lideranças nos mais diversos segmentos, além de estimular o surgimento de novos líderes. “Receber o coronel André Batista é uma oportunidade única. Ele traz uma bagagem extraordinária sobre liderança, tomada de decisão e preparo emocional. Esse conhecimento agrega muito às nossas equipes e ao público acreano”, destacou.

A palestra com André Batista integra a agenda de capacitações realizadas pelos Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), com recursos de emendas parlamentares, que nesta edição será realizada nesta sexta-feira em Brasileia, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 18 horas, com entrada gratuita e aberta à população em geral.

Prefeitura de Rio Branco anuncia parceria com o Governo do Estado para recuperação de Ruas de Rio Branco

1 dia atrás

5 de dezembro de 2025

O objetivo é realizar obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas de Rio Branco, com investimentos que ultrapassam os R$ 40 milhões, provenientes de emenda parlamentar

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o senador Márcio Bittar participaram na manhã desta quinta-feira (4), de uma reunião no Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), onde anunciaram uma importante parceria entre a gestão municipal e o governo estadual. O objetivo é realizar obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas da capital, com investimentos que ultrapassam os R$ 40 milhões, provenientes de emenda parlamentar.

O objetivo é realizar obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas da capital, com investimentos que ultrapassam os R$ 40 milhões, provenientes de emenda parlamentar. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A parceria foi detalhada pelo senador Márcio Bittar, que destacou a importância da colaboração entre as esferas estadual e municipal. Segundo ele, cerca de 40 quilômetros de asfalto serão recuperados dentro de Rio Branco, o que melhorará significativamente a mobilidade urbana da cidade.

“O prefeito vai poder, junto com a Sula, recapear uns 40 quilômetros de asfalto dentro de Rio Branco. A vantagem é que eu sei que a emenda vem pra cá e, nessa parceria, ela será executada. E é isso que me satisfaz”, afirmou Bittar, destacando a eficiência do projeto.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom aproveitou a ocasião para agradecer ao senador Márcio Bittar pelo apoio contínuo à cidade e evidenciou a necessidade urgente de melhorar a infraestrutura urbana. Segundo Bocalom, grande parte do asfalto da capital está em condições precárias, seja por ser antigo ou por ter sido mal executado no passado, o que exige uma intervenção especializada.

“A nossa cidade está se preparando cada dia mais, com viadutos e outras obras e precisamos recapear essas ruas”, declarou o prefeito. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Eu sempre tenho dito que os nossos asfaltos são velhos e os que não são velhos, foram muito mal feitos. Então, precisa de um tratamento especial, ou seja, tem que recapear, como já fizemos com a Rio de Janeiro e a Minas Gerais. A nossa cidade está se preparando cada dia mais, com viadutos e outras obras, e precisamos recapear essas ruas para que possamos liberar a Emurb para ir para os bairros, tapar buracos e realizar melhorias nas ruas do bairro”, declarou o prefeito.

Sula Ximenes, diretora-presidente do Deracre, confirmou que a parceria já está consolidada, com o governo estadual pronto para iniciar as obras. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Sula Ximenes, diretora-presidente do Deracre, confirmou que a parceria já está consolidada, com o governo estadual pronto para iniciar as obras assim que os processos forem concluídos. Ela destacou a confiança no trabalho realizado pelo governo estadual e pela equipe do Deracre.

“Sim, é uma parceria consolidada. O governo do estado agradece ao senador Márcio Bittar pela confiança que tem no governo, no Deracre, e nós estamos aqui prontos para executar”, frisou Ximenes.

Cid Ferreira reforçou que o projeto é uma excelente oportunidade para melhorar a mobilidade urbana na cidade, especialmente em áreas que mais precisam de atenção. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, também esteve presente e afirmou que a prefeitura já realizou o levantamento das ruas que receberão o recapeamento.

Ele reforçou que o projeto é uma excelente oportunidade para melhorar a mobilidade urbana na cidade, especialmente em áreas que mais precisam de atenção. “Com toda certeza, é mais uma emenda que vem para potencializar a mobilidade urbana na nossa cidade”, assegurou Cid Ferreira.

As obras de recapeamento devem começar no início do próximo ano e são esperadas para trazer um grande impacto na melhoria das condições de tráfego nas principais vias de Rio Branco, proporcionando mais conforto e segurança aos motoristas e pedestres.

