Governador entrega sede revitalizada da Rádio Aldeia de Xapuri e reforça papel da comunicação pública no Acre

Obra de R$ 421 mil reconstrói estrutura destruída por incêndio e retoma serviços essenciais à população

“A comunicação é um dos pilares da democracia e da cidadania, um direito que o poder público deve garantir a toda a sociedade.” Com essa declaração, o governador Gladson Cameli destacou a importância da informação ao entregar a sede revitalizada da Rádio Aldeia de Xapuri, em cerimônia realizada ao lado da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa.

A obra, orçada em R$ 421.299, integra o pacote de investimentos voltados à recuperação das estruturas de comunicação do Estado. Cameli ressaltou que, das oito rádios públicas do Acre, sete já foram revitalizadas. Apenas a Rádio Aldeia FM, em Rio Branco, segue em obras, com reforma iniciada recentemente.

Localizada na Rua Cel. Brandão, na entrada de Xapuri pela Estrada da Borracha (AC-485), a unidade abriga o estúdio da Rádio Educadora 6 de Agosto (AM) e os transmissores da TV Aldeia e da Rádio Aldeia FM. O transmissor da Educadora 6 de Agosto funciona em um prédio na Rua Rotary. Toda a operação e distribuição de equipes se concentram nessas duas áreas.

A Rádio AM 820 kHz – Educadora 6 de Agosto – é o principal veículo da comunicação pública no município e a única emissora com programação local contínua. Com forte interação comunitária, presta serviços de utilidade pública, leva notícias, entretenimento, conteúdo educativo e ecumênico à população de Xapuri.

Em 2024, a unidade enfrentou um dos episódios mais críticos de sua história: um incêndio destruiu completamente o prédio, interrompendo as transmissões por meses e causando prejuízos estruturais significativos. A reconstrução foi viabilizada por uma ação conjunta entre a Secretaria de Comunicação (Secom), a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), a Secretaria de Obras Públicas (Seop), parlamentares que destinaram emendas e o apoio direto do governo estadual.

Cameli agradeceu ao secretário de Obras, Ítalo Lopes, pela condução das revitalizações em todo o estado, e aos deputados estaduais Manoel Morais e Tanízio Sá, que contribuíram com emendas para compra de equipamentos. Ele também destacou o apoio do Programa REM, que reforça investimentos no sistema público de comunicação.

“Com esse esforço coletivo, conseguimos reconstruir e fortalecer o serviço de comunicação pública em Xapuri, garantindo à comunidade informação, utilidade pública, cultura e cidadania”, afirmou o governador.

