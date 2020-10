De acordo com o prefeito de Plácido de Castro, faz-se necessário um reforço no contingente policial no município e uma fiscalização mais rígida na faixa de fronteira de Plácido de Castro com a Vila Evo Morales, na Bolívia.

O governador em exercício, Major Rocha, esteve reunido na manhã desta terça-feira, 13, com o prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), com a presidente da Câmara municipal, vereadora Luciene da Cruz Ramos Hernández (PSDB), e com a deputada federal, Mara Rocha (PSDB), para tratar sobre reforço na segurança pública no município.

De acordo com o gestor municipal, faz-se necessário um reforço no contingente policial no município e uma fiscalização mais rígida na faixa de fronteira de Plácido de Castro com a Vila Evo Morales, na Bolívia.

Major Rocha ouviu as pautas de reivindicação e encaminhou junto ao grupo que irá compartilhar o assunto com o governador Gladson Cameli e com o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar. Uma audiência pública será marcada para a próxima semana no município para discutirem alternativas que reforcem a segurança de Plácido de Castro.

“É compromisso meu e do governador Gladson que tenhamos um Acre mais seguro e essas conversas são de grande importância para sabermos como trabalhar em cada região, em cada cidade. Vou levar esse assunto ao conhecimento do governador e do secretário de Segurança para traçarmos estratégias sobre essa situação e também já deixamos pré-agendada uma audiência pública na qual iremos discutir soluções para reforçar a segurança no município.”, afirmou Major Rocha.

Gedeon Barros afirmou está preocupado com a atual situação em Plácido de Castro que está sendo considerada como corredor para tráfico de drogas e de passagem para veículos furtados e roubados.

“Entendemos que as forças policiais em Plácido de Castro precisam ser reforçadas e a fiscalização nas áreas de fronteira ficar mais rígida. Nossa cidade está sendo considerada um corredor para o narcotráfico e rota para a passagens de carros furtados e roubados na capital e no centro-sul do país. Nossa intenção nesta reunião é encontrarmos uma solução para pelo menos amenizar este problema”, afirmou Gedeon Barros.

Mara Rocha, deputada federal, declarou que vai acompanhar a situação de perto e se dispôs a ajudar no que for preciso para solucionar o problema.

“Estou à disposição para interceder junto aos órgãos federais de segurança em Brasília. Vou acompanhar essa situação de perto e ajudarei no que for preciso”, disse a deputada federal.

A vereadora Luciene Hernández endossou as palavras do prefeito Gedeon enfatizando que a situação tem se agravado com o passar dos anos.

“Plácido de Castro é uma cidade pacata, mas que vem perdendo a sua tranquilidade ao longo do tempo por conta da fragilidade na fiscalização na zona fronteiriça. Precisamos de uma fiscalização mais rígida, sobretudo com o apoio de forças federais”, avaliou a presidente da Câmara Municipal.

