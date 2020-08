O governador em exercício, deputado estadual Nicolau Junior (Progressistas), visitou na manhã desta segunda-feira (24), o novo prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PP). Durante o encontro que aconteceu na sede do executivo, o parlamentar garantiu o fortalecimento das parcerias do governo e prefeitura nas áreas de infraestrutura, agricultura e saúde.

“O prefeito Clodoaldo sabe que pode contar com o apoio do Executivo e do Legislativo nessa caminhada. O governo do Estado tem firmado parcerias importantes com as prefeituras dos 22 municípios e, isso tem dado muito certo. Dessa forma, nós poderemos ter mais máquinas alugadas para ampliar as frentes de serviço em Cruzeiro do Sul e nos ramais, como também fazer parceria com relação á medicamentos e testes rápidos”, disse o governador em exercício, Nicolau Júnior.

Clodoaldo Rodrigues agradeceu pelo empenho do governo do Estado. O gestor apresentou ainda o Plano de Trabalho da prefeitura que será executado nos próximos quatro meses. “Agradeço demais a visita do deputado Nicolau Júnior. Eu preciso muito do governo do Estado para continuar e ampliar nossas ações. Estou apresentando também o nosso Plano de Trabalho para que o governo do Estado possa fazer uma avaliação referente a disponibilização de recursos”, enfatizou.

Ao falar da crise que o Estado enfrenta atualmente devido a pandemia do novo coronavírus, Nicolau Júnior disse que o momento pede a união dos gestores acreanos. “Esse é o momento de unir forças, trabalhar juntos e evitar desgastes políticos, ainda que seja um ano de eleição, em nome do bem para a população”, complementou.

Mircléia Magalhães - Agência Aleac

