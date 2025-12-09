Governador em exercício, Nicolau Júnior prestigia assinatura de convênio para implantação duas indústrias de café

Convênio assinado nesta terça (9) entre a agência federal e a Cooperacre visa fortalecer a cadeia produtiva do café no estado; governador em exercício Nicolau Júnior destacou o potencial econômico da cultura

Na manhã desta terça feira, dia 9, o governador em exercício, Nicolau Júnior, participou da assinatura de um convênio entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial( ABDI) e a Cooperacre, para a construção de duas indústrias de beneficiamento de café, uma em cada cidade.

Nicolau Júnior é do Juruá, região onde está a maior produção de café do estado, por isso conhece o potencial econômico dessa cultura. O governador em exercício lembrou das dificuldades que os produtores do Juruá enfrentaram quando apostaram no café, e reiterou que o estado, as cooperativas e toda a cadeia produtiva, estão no caminho certo.

“Eu conheço a história dessa batalha pela implantação do café aqui no Acre. Visitei inúmeras vezes os produtores lá em Mancio Lima e sempre incentivei, porque via nessa iniciativa a saída econômica para nossa região. Hoje lá, são mais de cinco milhões de pés plantados e em breve teremos todo esse potencial aqui na região do Baixo Acre”, disse o governador em exercício.

A indústrias serão instaladas sob a responsabilidade de duas cooperativas. A COPASF, Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas Santa Fé, de Capixaba e a COOPERBONAL, de Acrelândia, em um terreno doado pelo governo do estado.

Nilva da Cunha Lima, presidente da COPASF, disse durante o evento que a Cooperativa que hoje preside, só saiu do papel em 2016, graças ao apoio que recebeu de Nicolau Júnior, que na época estava no primeiro mandato de deputado estadual.

“Esse investimento era um sonho de todos nós produtores, e que vai mudar a vida de muita gente. Mas só estamos aqui hoje, estruturados, porque há nove anos atrás o deputado Nicolau Júnior nos ajudou, e ajudou muito”, contou.

Estiveram no evento a diretora da ABDI, Perpétua Almeida, o presidente da Cooperacre, José de Araújo, o secretário de Agricultura Luiz Tchê, o deputado Edvaldo Magalhães, o presidente da CooperCafé, Jonas Lima e o secretário de Indústria e Comércio, Assurbanipal Mesquita.

