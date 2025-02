Governador e prefeito vistoriam obras da Orla do Rio Acre em Brasileia em agenda oficial

Deputado assinou pedido de impeachment de Lula, mas sofreu pressão do Planalto após ter a irmã nomeada para cargo na Embratur

Por Metropole

O deputado federal Eduardo Velloso Viana (União-AC) retirou sua assinatura do pedido de impeachment do presidente Lula, após pressão do Planalto. O parlamentar conseguiu emplacar em maio do ano passado a irmã na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Luciana Borges de Velloso Viana é contratada com cargo de confiança na Embratur. Ela trabalha na diretoria de gestão e inovação, especificamente na gerência de captação de novos negócios.

Ela faz parte do seleto grupo de 23 empregados que possuem cargo de confiança de assessor de gerência, com remuneração de R$ 18.938,63. A Embratur conta com um corpo técnico de 224 pessoas.

Mesmo assim, Eduardo Velloso decidiu assinar o pedido de impeachment de Lula, apresentado pelo bolsonarista Rodolfo Nogueira (PL-MS). A oposição denuncia uma suposta “pedalada fiscal” do presidente no programa Pé-de-Meia, e por isso pede sua queda.

O pedido de impeachment conta com a assinatura de 130 parlamentares. O requerimento para abertura de processo de impedimento precisa ser analisado pelo presidente da Câmara e, depois, aprovado por 342 deputados.

Embratur comenta indicação do deputado

Veja a nota do órgão, na íntegra:

Luciana Velloso mora em Brasília e cumpre sua jornada diária de trabalho na sede do Ministério do Turismo (MTUR), uma vez ela está vinculada à execução de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o MTUR, que tem como objetivo garantir a estrutura logística e de recursos humanos para a realização de uma série de eventos, como COP30, Salão Nacional do Turismo e Feirão do Turismo.

Sua contratação foi uma solicitação do ministro Celso Sabino, acatada por esta Agência porque possuía os requisitos profissionais para a vaga. Suas atividades estão registradas em relatórios periódicos e são adequadas para o cargo que exerce.

Publicidade:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários