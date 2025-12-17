Governador do Acre afirma que julgamento no STJ está suspenso e não houve decisão final

Gladson Cameli diz, em nota, que apenas a relatora votou pela condenação; processo foi interrompido por pedido de vista e será retomado em data indefinida

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), divulgou nota oficial nesta quarta-feira (17) reforçando que o julgamento do processo relacionado à Operação Ptolomeu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi suspenso e ainda não tem conclusão. A sessão, iniciada na tarde desta terça, foi interrompida após pedido de vista e deverá ser retomada em nova data a ser definida pelo tribunal.

Segundo Cameli, até o momento da suspensão houve apenas a leitura do voto da relatora, ministra Fátima Nancy Andrighi – que votou pela condenação do governador a mais de 25 anos de prisão –, sem a manifestação da maioria dos ministros. “O que houve foi apenas a leitura do voto da relatora. O julgamento foi suspenso, não houve conclusão e não existe decisão definitiva”, destacou o texto publicado em suas redes sociais.

A nota ressalta que, mesmo na hipótese de um eventual resultado desfavorável, a legislação garante o direito a recursos, e qualquer efeito prático só ocorreria após o trânsito em julgado da ação. O governador afirmou seguir exercendo normalmente suas funções, mantendo-se “confiante e sereno”, e reafirmou sua “confiança na Justiça e nas instituições”. Ele também agradeceu as manifestações de apoio recebidas.

Nota oficial: Venho a público prestar os seguintes esclarecimentos à população: O julgamento a respeito do processo sobre a Operação Ptolomeu, iniciado durante a tarde de hoje, foi suspenso sem conclusão final, até a definição de nova data para ser retomado; Até agora, o que se tem é apenas a leitura e sugestão da relatora, a ministra Fátima Nancy Andrigui, a respeito da sua posição diante das alegações da acusação; No momento da suspensão do julgamento em razão de um pedido de vistas, faltava a exposição do voto da ampla maioria dos ministros, o que torna o resultado totalmente inconclusivo; Mesmo que houvesse um posicionamento negativo no julgamento dessa corte, ainda caberia recurso, sendo que qualquer definição só pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação. Sigo trabalhando de forma confiante e serena, acreditando na Justiça e nas Instituições, desempenhando, com dedicação e afinco, o trabalho em prol do povo acreano, a quem agradeço as manifestações de confiança e apoio. Gladson de Lima Camelí Governador do Acre

Relacionado

Comentários