Luis Adolfo Flores, governador de Pando (Bolívia), decidiu se isolar em casa. Segundo a mídia local, ele teria testado positivo para o novo coronavírus, embora ainda não tenha sido divulgada informação oficial sobre as amostras coletadas.

Informam que este não seria o único caso no governo do Estado de Pando, já que o secretário de coordenação geral, Miguel García, seria internado no centro sentinela ‘Perla del Acre’.

O site do Faceebok Pando News informou que o governador expressou preocupação com o número de infecções em Pando e também que três de seus colaboradores apresentaram sintomas da doença, incluindo um jornalista e o Secretário Geral.

Enquanto isso, o jornal Perla del Acre observou que Flores está estável e com alguns sintomas do coronavírus. Se caso dê positivo do governador for confirmado, será a segunda autoridade estadual com a doença, a primeira foi Fanor Amapo, governador de Beni.

