Gorete Pereira comprou apartamento e carro de luxo com desvios

A investigação da Polícia Federal aponta que a deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE) teria comprado um apartamento de luxo com o dinheiro desviado das associações de aposentados e pensionistas do INSS. O imóvel teria custado R$ 4 milhões e foi adquirido por meio de uma empresa de fachada.

A PF também levantou a compra de um carro de luxo de mais de R$ 400 mil com dinheiro desviado.

As informações constam na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação desta terça-feira (17/3) contra desvios em aposentadorias e pensões do INSS.

A deputada Gorete Pereira é apontada por investigadores como “articuladora política” do esquema junto a órgãos públicos.

A PF encontrou planilhas que continham o nome da parlamentar ao lado de “valores expressivos” que lhe seriam pagos como propina.

“Há inúmeros indícios no sentido de sua participação nos crimes perpetrados contra o INSS mediante descontos indevidos nos benefícios previdenciários pagos por referida autarquia”, escreveu o Mendonça.

Uma das provas adicionais do envolvimento direto de Gorete Pereira com a empresa de fachada são os documentos acostados. A sobrinha dela seria uma das donas da companhia usada.

“Neles, há uma promessa de compra e venda de um imóvel no valor de R$ 4,4 milhões em que a Sop, administrada por Sofia Lilia Freitas Pereira, sobrinha da deputada federal Maria Gorote, figura como promitente compradora. Ocorre que um dos pagamentos pelo imóvel, no valor de R$ 1,1 milhão saiu diretamente da conta de Maria Gorete Pereira”, detalhou o ministro.

“Outros pagamentos, desta vez de R$ 200 mil , R$ 900 mil , R$ 350 mil e R$ 150 mil saíram da conta da Sop Processamento de Dados Ltda.”, acrescentou.

O MDB informou que não vai se manifestar sobre a investigação contra a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE). Segundo a sigla, a filiação da parlamentar é recente, e a apuração da Polícia Federla diz respeito ao período em que ela era de outro partido. Procurando, o PL Nacional também não quis se manifestar. O espaço segue aberto.