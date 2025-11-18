Acre
Gonzaga solicita reforço de efetivo da PF na fronteira do Acre com o Peru para melhorar fluxo durante final da Libertadores
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), apresentou ofício ao superintendente da Polícia Federal no Acre, Carios Rocha Sanches, solicitando reforço de efetivo policial e ampliação do atendimento migratório nas unidades fronteiriças do Acre durante o período que antecede a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras que acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, Peru.
De acordo com o ofício, é necessário adotar medidas emergenciais e estratégicas para garantir a eficiência e segurança no atendimento migratório prestado pela Polícia Federal nas fronteiras do Acre com o Peru, haja vista que milhares de brasileiros vão chegar ao país vizinho por meio terrestre usando o estado como rota.
“Em razão da final da Copa Libertadores da América, a ser realizada na cidade de Lima, no Peru, estima-se que entre os dias 25 e 01 de dezembro de 2025 haverá aumento significativo do fluxo de passageiros que utilizarão as rotas terrestres internacionais, especialmente nos municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia. Este cenário envolve não apenas veículos particulares, mas também ônibus e vans de excursão, muitos dos quais tendem a realizar a travessia no período noturno, momento em que o atendimento migratório se torna ainda mais sensível e demanda maior estrutura operacional”, diz trecho do ofício.
Diante do alto fluxo de passageiros que usarão o Acre como rota para chegar ao Peru, o deputado Gonzaga solicitou reforço imediato do efetivo policial nas unidades de fronteira, garantindo maior capacidade de atendimento e fiscalização durante todo o período de pico migratório.
O parlamentar também pediu a ampliação excepcional do horário de atendimento, especialmente nas unidades de Assis Brasil e Epitaciolândia, que recebem considerável volume de passageiros e necessitam operar de forma continua para evitar acúmulo, lentidão e riscos à segurança.
Gonzaga solicitou ainda a implementação de plantões estendidos ou equipes adicionais para o período noturno, assegurando fluidez nos procedimentos de entrada e saída do país e reduzindo congestionamentos fronteiriços.
Por fim, o deputado pediu adoção de ações preventivas de segurança e organização para garantir proteção aos viajantes, servidores e moradores locais, evitando situações de risco ou desordem decorrentes da grande movimentação.
“Reforço que a ampliação do atendimento na unidade de Epitaciolândia é imprescindível, pois trata-se de um dos principais corredores de acesso ao país vizinho, e tende a concentrar parte expressiva do fluxo decorrente das caravanas de torcedores. A presença reforçada da Polícia Federal contribuirá decisivamente para a ordem, segurança e regularidade documental dos viajantes”, concluiu.
Pai detém suspeito por assédio a filha no Centro de Sena Madureira
Homem com supostos problemas mentais foi imobilizado por pai da vítima após tentativa de assédio na Avenida Brasil; PM conduziu suspeito para procedimentos cabíveis
Um homem, supostamente com problemas mentais, foi detido na tarde desta segunda-feira (17) pelo pai de uma jovem após tentar assediá-la nas proximidades da Drogaria Preço Justo, no Centro de Sena Madureira. De acordo com testemunhas, o indivíduo é conhecido por permanecer na região e por abordar mulheres que passam pelo local, sendo a situação considerada recorrente por moradores e comerciantes.
Imagens obtido pela reportagem, é possível ver o momento em que o pai da jovem imobiliza o suspeito no chão, impedindo sua fuga enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar. O pai justificou sua atitude pela revolta ao saber que a filha havia sido alvo do assédio.
A PM esteve no local e realizou a condução do suspeito para os procedimentos cabíveis. Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre o encaminhamento dado ao caso para os procedimentos legais cabíveis.
Eleição para a PGJ do MPAC acontece hoje; cinco candidatos concorrem ao cargo
Nesta terça-feira, 18, acontece a eleição que definirá a lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), referente ao biênio 2026/2028. A votação é eletrônica e ocorre das 8h às 17h, por meio do Sistema Votus.
Cinco candidatos estão na disputa, são eles: os procuradores de Justiça Cosmo Lima de Souza, Oswaldo D’Albuquerque e Álvaro Luiz Araújo Pereira, o promotor de Justiça Glaucio Oshiro e a promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório.
Segundo o MP, estão aptos a votar 88 membros e cada um deles pode votar em até três candidatos.
O processo de escolha é dividido em dois momentos: no primeiro, os membros do MP votam e definem os candidatos que vão integrar uma lista tríplice. Essa lista é enviada ao governador do Estado, a quem cabe fazer a escolha.
Os três candidatos mais votados formam a lista tríplice que seguirá para a escolha do governador Gladson Camelí.
Servidores da saúde fazem manifestação na Aleac por revisão do PCCR
Servidores da saúde estadual fazem uma manifestação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (18), em Rio Branco. A categoria pede a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e denuncia que a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) quebrou acordos de datas para reuniões.
De acordo com a técnica de enfermagem Alesta Costa, presidente do Sindicato dos Profissionais Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre, apesar da Sesacre ter entrado com pedido judicial para embargar uma greve, os servidores optaram pela manifestação diante da falta de avanço nas exigências
“A Sesacre entrou com o pedido na justiça para embargar a greve do servidor da saúde, que é um direito que o servidor tem. Mas o servidor entendeu que é esse movimento que precisamos fazer, viemos e vamos ficar aqui na Assembleia Legislativa. Vamos conversar ali na plenária, vamos decidir com a categoria o que é que nós vamos fazer a partir de hoje, mas temos proposta pra acamparmos na Sesacre até que o PCCR chegue lá”, disse.
Costa afirmou ainda que a situação dos servidores ficam mais delicadas com a quebra de expectativa de diálogo, já que, segundo ela, encontros com os gestores são adiados e a revisão do PCCR havia sido negociado, mas não foi cumprido. “Como a gente negociou, a gente quer. Ou seja, já deram, acho que dois ou três prazos e não cumpriram. O sindicato foi tolerante, negociou na mesa por dois anos, sentando, negociando, abrindo espaço, aceitando, não aceitando, mas nós chegamos até aqui e, para nossa surpresa, a Sesacre cria uma proposta que não foi negociada”, contou.
