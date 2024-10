Gonzaga se reúne com ministro da Agricultura do Peru para facilitar exportação dos produtos acreanos para o país vizinho

O presidiário Rafhael Gomes Silva, conhecido como “PlayBoy”, tornou-se réu na ação penal que o acusa do homicídio qualificado do comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos, ocorrido em julho deste ano. A decisão foi tomada pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, após a denúncia ser apresentada pelo Ministério Público do Acre.

De acordo com o juiz, a materialidade do crime é comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo do local do homicídio. Além disso, os indícios de autoria estão baseados nos depoimentos das testemunhas, no termo de reconhecimento e no relatório de investigação da Delegacia de Homicídios.

O crime ocorreu no dia 10 de julho, quando Rafhael, supostamente ligado a uma organização criminosa, entrou na loja de Vicente, no bairro Taquari, em Rio Branco, pediu um quibe e em seguida executou o comerciante com diversos disparos. A motivação seria torpe e o crime teria ocorrido mediante dissimulação.

As investigações contaram com a ajuda de imagens de câmeras de monitoramento, que foram essenciais para a identificação e prisão do acusado pouco tempo após o crime. Rafhael responderá por homicídio qualificado e organização criminosa. A Justiça irá marcar em breve a audiência de instrução e julgamento do processo.

