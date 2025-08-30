Gonzaga e secretários do Acre recebem título de cidadão em província peruana pela contribuição à integração entre Brasil e Peru

O deputado Luiz Gonzaga agradeceu a homenagem e destacou que as regiões do Acre e Ucayali têm muito a ganhar com a integração

Por Anderson Bodanese

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi novamente homenageado em solo peruano pelos serviços prestados ao fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru. Desta vez, Gonzaga recebeu, na sexta-feira (29), o Título de Cidadão de Atalaya, província do Peru. Uma iniciativa que simboliza o reconhecimento da comunidade por suas contribuições ao desenvolvimento regional.

O encontro reuniu lideranças políticas, empresários e membros da comunidade da região fronteiriça entre o Acre e Atalaya para discutir parcerias de fortalecimento do comércio bilateral entre as duas regiões.

Além do deputado Gonzaga, outros membros da comitiva acreana também foram homenageados com o título, entre eles o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança do Acre, coronel José Américo Gaia, e secretário-adjunto da Casa Civil Ítalo Medeiros.

Os representantes da comitiva acreana receberam a homenagem das mãos do prefeito de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza de Souza.

O deputado Luiz Gonzaga agradeceu a homenagem e destacou que as regiões do Acre e Ucayali têm muito a ganhar com a integração.

“É com muita alegria que vivencio esse momento tão importante, pois desde 2004 venho aqui em Ucayali sempre trabalhando por essa integração que é muito importante para ambas as regiões. Muitos produtos que vocês têm nos interessam assim também como nossos produtos interessam a vocês do Peru. Isso fará com que as duas regiões cresçam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. O governador Gladson e todas as instituições do Acre são favoráveis a essa parceria”, disse o deputado.

O secretário Ricardo Brandão afirmou que é uma alegria ser reconhecido pelo serviços prestados em prol do desenvolvimento do Acre e Peru. Brandão também destacou o papel do governador Gladson Camelí no fortalecimento das parcerias entre os dois países.

“É um sonho estar aqui hoje sendo homenageado e discutindo novas parcerias com empresários e autoridades peruanas. O governador Gladson tem trabalhado para fortalecer as relações comerciais com o Peru. A fronteira é só uma linha imaginária, temos que pensar em nossos povos trocando experiências, potencialidades e comércio” disse o secretário.

O secretário José Gaia destacou que o encontro significa muito para ambos o estados e que o interesse do Acre é construir o acesso até Ucayali por estrada.

“O interesse do nosso governador é construir esse acesso do Acre a Pucallpa e Ucayali para levar desenvolvimento aos povos dessas regiões. Acompanhamos o deputado Gonzaga nessa luta que há muito anos defende a integração do Juruá com o Peru. Acredito que juntos vamos alcançar esse sonho”, concluiu o secretário.

No final do evento, foi assinado uma ata com protocolo de intenção, com o intuito de desenvolver ações conjuntas para a integração entre os dois países.

