Golpista usa nome do TJAC para praticar estelionato

Publicado

6 segundos atrás

em

FOTO: SÉRGIO VALE

Instituição nega vínculo do investigado com o Poder Judiciário, reforça que não negocia fora dos canais oficiais e orienta registro de ocorrência

O Poder Judiciário do Acre (PJAC) alerta a população sobre um novo golpe que utiliza indevidamente o nome da instituição. Um golpista está se passando por advogado com suposta atuação no setor de licitações do Tribunal para praticar estelionato. A situação foi denunciada ao Tribunal de Justiça por uma das vítimas.

De acordo com o relato, o homem afirma ser advogado criminalista, com atuação na área criminal e no setor de licitações do Tribunal. O suspeito alega que, por ser funcionário, teria preferência na aquisição de imóveis alienados em leilão e solicita o pagamento antecipado de R$ 15 mil, a título de entrada.

Após analisar o caso, a Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger) concluiu que não há qualquer vínculo funcional entre o investigado e o Judiciário acreano. A instituição também verificou que o indivíduo não consta no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

A Administração do PJAC informa que se trata de um golpe e que qualquer mensagem com esse teor deve ser considerada suspeita. Esclarece, ainda, que:

  • não realiza tratativas presenciais, intermediações ou solicitações fora dos canais institucionais oficiais;
  • não mantém qualquer negociação direta relacionada a licitações ou contratações fora do sistema gov.br.

O PJAC orienta a população e potenciais fornecedores que, em casos semelhantes, comuniquem imediatamente a Administração do Tribunal para a adoção das providências cabíveis. Além disso, recomenda o registro de Boletim de Ocorrência em uma delegacia ou de forma online.

William Klismann Liberato Azevedo | Comunicação TJAC

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO

Publicado

41 minutos atrás

em

19 de fevereiro de 2026

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2025 – COMPRAS.GOV 90025/2025

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, com retificação do edital, publicada
no D.O.U nº 25 de 05/02/2026.
Entrega das Propostas: a partir de 20/02/2026 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04/03/2026, às 09h30h (horário de Brasília) no
site www.comprasnet.gov.br.
Objeto: Pregão Eletrônico – Aquisição de Material Médico Hospitalar.

Brasiléia/AC, 19 de fevereiro de 2026.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

Extra

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

2 horas atrás

em

19 de fevereiro de 2026

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

 Pregão Eletrônico nº 02/2026 

AVISO DE LICITAÇÃO 

  1. OBJETO 

Aquisição de móveis conforme especificações técnicas e quantidades constantes neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 27 de fevereiro de 2026 às 15h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 27 de fevereiro de 2026 às 16h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 19 de fevereiro de 2026. 

Extra

Prefeitura de Brasiléia alerta para golpe com e-mails falsos solicitando dados de empresas

Publicado

5 horas atrás

em

19 de fevereiro de 2026

Por

Responsável pelo setor de contratações orienta fornecedores a não clicarem em links e a buscarem apenas canais oficiais

A Prefeitura de Brasiléia emitiu um alerta aos fornecedores do município sobre um golpe que utiliza e-mails falsos em nome da administração pública para solicitar dados de empresas sob o pretexto de cotação de preços.

A responsável pelo setor de contratação do município, Thaisa Monteiro, informou que pessoas estão se passando pela prefeitura por meio de endereços eletrônicos não oficiais, enviando mensagens com pedidos de informações e dados cadastrais de empresas prestadoras de serviços.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a servidora orienta que os fornecedores não respondam às mensagens suspeitas, não cliquem em links e não façam download de arquivos anexados. Segundo ela, o objetivo pode ser a invasão de sistemas e o roubo de dados empresariais.

“A sua empresa poderá ser hackeada. Não cliquem nos links e não baixem os arquivos enviados. Isso é golpe e é coisa séria”, alertou.

A prefeitura reforça que todos os pedidos oficiais de cotação são publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e na página institucional do município. A orientação é que qualquer dúvida seja esclarecida diretamente nos canais oficiais.

O município também pede que a informação seja compartilhada entre fornecedores, como forma de prevenção contra possíveis prejuízos.

