Golpe do falso reembolso do INSS: aplicativo fraudulento rouba dados bancários de usuários no Acre

Instituto alerta para malware que infecta celulares Android e promete devolução de descontos associativos; saiba como se proteger

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta sobre um novo golpe digital que tem circulado na internet e já afeta acreanos. Trata-se de um aplicativo falso que promete reembolso de valores relacionados a descontos associativos, mas que na verdade é utilizado por criminosos para roubar dados bancários dos usuários.

Como funciona o golpe

Segundo o órgão, o golpe tem sido disseminado principalmente em celulares com sistema Android. O aplicativo fraudulento é divulgado em um site falso que imita visualmente a loja oficial de aplicativos. No ambiente enganoso, o programa aparece com o nome “INSS Reembolso” e se apresenta como uma ferramenta para solicitar devolução de valores.

No entanto, ao instalar o aplicativo, o usuário acaba infectando o celular com um malware conhecido como “BeatBanker” , classificado como um trojan bancário . Esse tipo de programa malicioso é capaz de acessar informações sensíveis armazenadas no aparelho e comprometer a segurança financeira da vítima.

Riscos à segurança

Especialistas em segurança digital alertam que o software pode:

Espionar aplicativos bancários

Capturar senhas e dados pessoais

Redirecionar transferências financeiras

Permitir que criminosos assumam o controle remoto do celular

Orientações do INSS

O INSS orienta a população a adotar as seguintes medidas de segurança:

Baixar aplicativos apenas nas lojas oficiais (Google Play Store para Android e App Store para iOS) Desconfiar de links ou páginas que prometem reembolsos ou liberação de valores Utilizar apenas o aplicativo oficial Meu INSS para acesso aos serviços previdenciários Buscar atendimento por meio do telefone 135 ou pelos canais oficiais do órgão na internet

O que fazer em caso de suspeita

Caso o usuário tenha instalado algum aplicativo suspeito, a recomendação é:

Removê-lo imediatamente do celular

Realizar uma verificação de segurança no dispositivo

Evitar realizar operações financeiras pelo aparelho até que a situação seja totalmente resolvida

Importância da divulgação

O instituto destaca ainda que a divulgação de informações sobre esse tipo de fraude é fundamental para reduzir a disseminação de golpes e proteger segurados e beneficiários de prejuízos financeiros.

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