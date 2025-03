Goleiro renuncia à seleção da Bélgica após volta de Courtois: “Estenderam o tapete vermelho para ele”

– O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato. Fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização. Deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano – disse Sassaki.

O artilheiro rubro-negro em 2025, com cinco marcados, deixou o segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no último sábado, com dores. Ele foi responsável pelo gol de empate no clássico, o 100º dele com a camisa do clube.