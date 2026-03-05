GO: influencer é preso suspeito de promover e lucrar com rifas ilegais

Goiânia – Um influenciador foi preso suspeito de promover e lucrar com rifas ilegais, em Porangatu, no norte goiano. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito oferecia veículos e dinheiro como prêmio aos participantes. Ele teria lucrado R$ 650 mil.

De acordo com a investigação, o influenciador seria o responsável por divulgar, organizar e administrar as rifas. Conforme a polícia, as ofertas eram feitas nas redes sociais e, além de oferecer o jogo irregular, o suspeito também passava informações falsas para as pessoas.

Histórico da atividades

Segundo o delegado responsável pela investigação, Hermison Pereira, o influenciador já era alvo de um inquérito em andamento sobre os mesmos fatos. Contudo, ele teria continuado praticando as atividades delituosas.

Durante uma operação anterior de busca e apreensão, a esposa do investigado também foi alvo de diligência.

De acordo com o investigador, a apuração aponta que o suspeito é quem organiza e recebe os valores e que ainda teria escondido os veículos que seriam sorteados.

Possível organização criminosa

Ainda segundo a PCGO, a forma como as ações foram realizadas indica que houve planejamento. A movimentação de dinheiro por meio de terceiros levanta suspeita de participação de outras pessoas e possível organização para dissimular patrimônio.

Conforme Pereira, em decorrência do crime principal, o influenciador pode responder por lavagem de dinheiro, crime tributário, além do jogo de azar. Outros crimes que podem ser imputados a ele são crimes contra o consumidor por informações enganosas e crime contra a ordem tributária.