Gldason Cameli chega de helicóptero para inauguração da ponte da Sibéria

31 minutos atrás

Governador destacou investimentos e afirmou que obra marca início de uma nova fase para a região.

O governador do Acre, Gladson Cameli, desembarcou de helicóptero em Xapuri na companhia do filho, Guilherme, para participar da inauguração da ponte da Sibéria, obra considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. Ele foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Miranda, que coordenou a execução do projeto.

Durante a solenidade, Cameli ressaltou que a entrega da ponte representa um avanço importante para a comunidade local. “Foram muitos investimentos. Estamos falando da Estrada da Variante e desta ponte, que vai garantir mobilidade e levar desenvolvimento para uma área que sofreu por muitos anos”, afirmou o governador.

Ponte da Sibéria será inaugurada neste domingo e promete transformar mobilidade em Xapuri

2 horas atrás

23 de novembro de 2025

Após quatro décadas de espera, obra de quase R$ 100 milhões finalmente liga o maior bairro da cidade ao centro; autoridades chegam para cerimônia.

A tão aguardada ligação do Bairro da Sibéria ao centro de Xapuri será oficialmente inaugurada na tarde deste domingo, 23, após quatro anos de construção. A obra, iniciada em março de 2022, quando o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço, representou um investimento de quase R$ 100 milhões e põe fim aos transtornos enfrentados há décadas pelos moradores, separados do centro pelo Rio Acre.

Considerado um sonho de mais de quarenta anos para a população, o novo acesso simboliza esperança, desenvolvimento e novas oportunidades para as próximas gerações de xapurienses.

Autoridades e convidados já começam a chegar ao município para prestigiar o evento, que marca um momento histórico para Xapuri.
Mais informações sobre a inauguração a qualquer momento.

Vídeos: Colisão entre motocicletas deixa dois homens feridos em Sena Madureira

19 horas atrás

22 de novembro de 2025

Vítimas desmaiaram após o impacto e foram resgatadas por moradores até a chegada do Samu

Uma colisão entre duas motocicletas deixou os condutores Gelson Camurça e Odicim Santos feridos na tarde deste sábado (22), no km 25 do Ramal Cassirian, sentido Sena Madureira–Rio Branco.

Segundo moradores da região, o impacto foi tão forte que ambos chegaram a desmaiar, recuperando a consciência minutos depois. Gelson sofreu uma possível fratura no maxilar e chegou a ficar enforcado pelo próprio capacete, sendo rapidamente ajudado pela população. Odicim teve diversas escoriações pelo corpo.

Os moradores prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram encaminhados ao Hospital João Câncio Fernandes para avaliação médica e podem ser transferidos ao Pronto-Socorro de Rio Branco caso fraturas mais graves sejam confirmadas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Militar.

Bocalom leva café, prestigia produtos locais e reforça união dos municípios no Encontro Agrofamiliar em Acrelândia

20 horas atrás

22 de novembro de 2025

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou neste fim de semana do 1º Encontro Agrofamiliar de Acrelândia, evento que reuniu produtores, autoridades e representantes de diversas cidades acreanas para valorizar o agronegócio e a agricultura familiar.

Durante o encontro, Bocalom apresentou o novo Café Bocalom, produto que leva sua experiência de décadas e simboliza o incentivo à produção local. Ele também visitou os estandes de produtores, degustou cafés, doces e uma cachaça mineira com jambu, elogiando o potencial das cadeias produtivas do Acre.

“Pensa numa cachaça boa: Mineira Jambu. Isso é de Acrelândia”, brincou o prefeito, destacando o talento dos produtores locais e a importância de dar visibilidade ao que é feito no interior.

O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, agradeceu a presença de Bocalom e enalteceu sua atuação à frente da Amac. “Bocalom tem sido um parceiro e um protagonista importante para Acrelândia. Ele tem mostrado o quanto os municípios podem crescer quando trabalham unidos”, afirmou.

A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) também marcou presença e fez questão de elogiar o gestor da capital acreana. “A gestão de Rio Branco é exemplo de eficiência e parceria. É uma alegria ver o prefeito Bocalom sempre apoiando os demais municípios, incentivando a produção e o desenvolvimento local”, destacou a parlamentar.

Tião Bocalom afirmou estar satisfeito com o fortalecimento do diálogo entre os municípios e a valorização do produtor rural. “Fico muito feliz em participar deste momento. É o primeiro de muitos que virão. Como presidente da Amac, quero ver nossos municípios cada vez mais unidos, gerando emprego, renda e oportunidades no campo”, declarou.

