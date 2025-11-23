Gldason Cameli chega de helicóptero para inauguração da ponte da Sibéria

Governador destacou investimentos e afirmou que obra marca início de uma nova fase para a região.

O governador do Acre, Gladson Cameli, desembarcou de helicóptero em Xapuri na companhia do filho, Guilherme, para participar da inauguração da ponte da Sibéria, obra considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. Ele foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Miranda, que coordenou a execução do projeto.

Durante a solenidade, Cameli ressaltou que a entrega da ponte representa um avanço importante para a comunidade local. “Foram muitos investimentos. Estamos falando da Estrada da Variante e desta ponte, que vai garantir mobilidade e levar desenvolvimento para uma área que sofreu por muitos anos”, afirmou o governador.

