SAIMO MARTINS

Na sessão remota desta quarta-feira (22), o governador Gladson Cameli (Progressistas) enviou para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o veto parcial do projeto dos empréstimos consignados do Acre.

O artigo vetado pelo governador é “o que trata do prazo de suspensão estabelecido que poderia ser prorrogado por igual período ou por enquanto durar o estado de calamidade pública e as parcelas que ficarem em aberto durante este período, deveriam ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas”.

A medida foi aprovada e apoiada pela base do governo na Casa, no caso pelo líder do governo e o deputado José Bestene, ambos do Progressistas.

