Gladson veste terno azul e põe broche de governador em Flaviano: “O Acre perde um pai”

A Prefeitura de Rio Branco prepara grandes novidades na decoração natalina.Entre elas, o lançamento do Conecta Rio Branco, um projeto de acesso à Internet nos espaços públicos de grande aglomeração de pessoas como no Terminal Urbano, Calçadão da Benjamim Constant, entre outros. O projeto piloto será na Praça da Revolução. O sinal estará disponível a partir do dia 7 de dezembro, no mesmo dia do ascender das luzes de natal da prefeitura. Cada totem permitirá até 6 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo. O sinal será disponibilizado pela rede própria da Prefeitura de Rio Branco.

O prefeito Tião Bocalom, diz que além da iluminação natalina, que vai ser bem diferente dos anos anteriores, também tem a fonte interativa, que com certeza vai chamar muita atenção.

“Uma iluminação um pouco diferenciada do que foi até agora e além disso, nós vamos fazer o lançamento do nosso Projeto Conect Rio Branco, onde o nosso projeto, se Deus quiser, nesses próximos 4 anos, e principalmente fazer acontecer no ano de 2025, todo lugar onde a gente tem praça, onde tem bastante gente, onde reúne pessoas, a prefeitura poder colocar antenas desse tipo que a gente vai colocar aqui na praça, para que as pessoas possam ter internet nos locais onde elas estão reunidas. Internet gratuita”, disse o prefeito.

O secretário de desenvolvimento econômico, turismo, tecnologia e inovação Ezequiel Bino, diz que com mais essa ação, o prefeito da capital cumpre um compromisso do plano de governo, que é fornecer internet gratuitamente para as pessoas, que mais precisam.

“Ter internet é também dignidade, possibilita para que as pessoas trabalhem, que as pessoas se divirtam, para que as pessoas estudem. Nós estamos aqui em frente a um dos maiores colégios de Rio Branco. Essa internet aqui na principal praça e no principal ponto turístico da cidade certamente será um grande atrativo e tornará essa praça ainda mais singular, já que nós já temos uma fonte interativa e agora também mais internet gratuita o ano inteiro, internet qualidade para as pessoas”, afirmou o secretário.

Para acessar a internet pública, bastará apenas apontar o celular para o QR code e rapidamente realizar seu cadastro, igual aquele feito em qualquer site.

“Com isso, o usuário terá acesso a uma internet de qualidade, sem restrições, inclusive para acessar vídeos do YouTube ou outras plataformas, e assim dar mais dignidade para as pessoas que mais precisam”, finalizou o prefeito.

