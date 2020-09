O governador do Acre, Gladson Cameli, disse que deve usar R$ 100 milhões que ainda restam dos recursos enviados para o combate à Covid-19 para reformar e reequipar hospitais no Acre.

O anúncio ocorreu na manhã de ontem segunda-feira (28), durante as comemorações do aniversário de 116 da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

__________________ “Precisamos amenizar a dor da população que precisa de uma saúde melhor e tudo isso também em parceria com a bancada federal, os recursos que vieram da Covid. Mandei fazer um levantamento com a Sefaz [Secretaria da Fazenda] para saber o que tinha de recurso. Para se ter uma ideia, com todo o trabalho que foi feito, ainda temos mais de R$ 100 milhões que vamos usar para reequipar, concluir e reformar os hospitais do estado”, disse o governador.

Durante o período de pandemia da Covid-19 no Acre, entre as principais ações realizadas pelo governo, estão a construção de dois hospitais de campanha. Uma unidade anexa ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) em Rio Branco foi inaugurada em junho. Quase um mês depois, no dia 10 de julho, foi inaugurado o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.