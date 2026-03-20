Gladson projeta segundo turno e diz que Mailza e Bocalom serão aliados contra Alan Rick

Governador afirma que pré-candidatos não são adversários e que conta com apoio do prefeito de Rio Branco em eventual disputa com o senador

Durante a inauguração do Palácio Rio Branco na manhã desta sexta-feira (20), o governador Gladson Cameli (PP) afirmou que não considera o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), um adversário político e revelou uma estratégia para as eleições estaduais: contar com o apoio do prefeito em um eventual segundo turno entre a candidata do governo, Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos).

“Eu garanto a vocês que o PL, PSDB e União Progressistas não são adversários. Se você fizer as contas e os cientistas políticos afirmam isso que eu falo: é uma eleição que possivelmente terá segundo turno e eu vou precisar do apoio do Bocalom. A Mailza vai para o segundo turno. E aí a Mailza indo para o segundo turno, vamos ter o apoio do Bocalom para ganharmos a reeleição da nossa governadora. Nós não podemos é cometer erros já vistos no passado, de sair só um grupo fechado e aquela terceira candidatura faltava para poder dividir”, afirmou o governador.

Gladson também mencionou que Bocalom seria seu candidato caso o cenário eleitoral se inverta — ou seja, se a disputa final ficar entre Alan Rick e o prefeito de Rio Branco. A ideia, segundo ele, é enfrentar o pré-candidato do Republicanos com duas frentes de trabalho, garantindo que o grupo governista tenha representante na segunda etapa da eleição.

“Eu disse para o próprio Bocalom, ele não é meu adversário. Eu não sou adversário dele e é nessa estratégia que vamos adotar. Com toda certeza. A nossa candidata é a Mailza, mas em um segundo turno, se ela não for, vai ser ele”, explicou.

Cenário eleitoral

A fala do governador reforça a percepção de que o grupo político que atualmente comanda o estado trabalha com a hipótese de que nenhum dos pré-candidatos deve vencer no primeiro turno em outubro. Com a consolidação de Mailza Assis como candidata da situação e Alan Rick como principal nome da oposição, além da pré-candidatura de Bocalom, o cenário aponta para uma disputa fragmentada, que pode se estender para o segundo turno.

A declaração também sinaliza um movimento de reaproximação entre o governo e o prefeito de Rio Branco, que recentemente ingressou no PSDB e busca consolidar sua pré-candidatura ao governo. Bocalom foi convidado a deixar o PL após a sigla optar por não lançar candidatura própria ao governo do estado.

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