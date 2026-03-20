Acre
Gladson projeta segundo turno e diz que Mailza e Bocalom serão aliados contra Alan Rick
Governador afirma que pré-candidatos não são adversários e que conta com apoio do prefeito de Rio Branco em eventual disputa com o senador
Durante a inauguração do Palácio Rio Branco na manhã desta sexta-feira (20), o governador Gladson Cameli (PP) afirmou que não considera o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), um adversário político e revelou uma estratégia para as eleições estaduais: contar com o apoio do prefeito em um eventual segundo turno entre a candidata do governo, Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos).
“Eu garanto a vocês que o PL, PSDB e União Progressistas não são adversários. Se você fizer as contas e os cientistas políticos afirmam isso que eu falo: é uma eleição que possivelmente terá segundo turno e eu vou precisar do apoio do Bocalom. A Mailza vai para o segundo turno. E aí a Mailza indo para o segundo turno, vamos ter o apoio do Bocalom para ganharmos a reeleição da nossa governadora. Nós não podemos é cometer erros já vistos no passado, de sair só um grupo fechado e aquela terceira candidatura faltava para poder dividir”, afirmou o governador.
Gladson também mencionou que Bocalom seria seu candidato caso o cenário eleitoral se inverta — ou seja, se a disputa final ficar entre Alan Rick e o prefeito de Rio Branco. A ideia, segundo ele, é enfrentar o pré-candidato do Republicanos com duas frentes de trabalho, garantindo que o grupo governista tenha representante na segunda etapa da eleição.
“Eu disse para o próprio Bocalom, ele não é meu adversário. Eu não sou adversário dele e é nessa estratégia que vamos adotar. Com toda certeza. A nossa candidata é a Mailza, mas em um segundo turno, se ela não for, vai ser ele”, explicou.
Cenário eleitoral
A fala do governador reforça a percepção de que o grupo político que atualmente comanda o estado trabalha com a hipótese de que nenhum dos pré-candidatos deve vencer no primeiro turno em outubro. Com a consolidação de Mailza Assis como candidata da situação e Alan Rick como principal nome da oposição, além da pré-candidatura de Bocalom, o cenário aponta para uma disputa fragmentada, que pode se estender para o segundo turno.
A declaração também sinaliza um movimento de reaproximação entre o governo e o prefeito de Rio Branco, que recentemente ingressou no PSDB e busca consolidar sua pré-candidatura ao governo. Bocalom foi convidado a deixar o PL após a sigla optar por não lançar candidatura própria ao governo do estado.
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Prefeitura de Rio Branco realiza ação de restauração no entorno da nascente do Horto Florestal
Como parte das ações em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou nesta sexta-feira, 20, a restauração do entorno da nascente localizada no Horto Florestal.
A atividade foi conduzida pela Divisão de Gerenciamento Hídrico e pela Escola de Educação Ambiental, com apoio do Departamento de Espaços Públicos. A ação incluiu limpeza da área, manutenção do espaço para garantir segurança aos visitantes e o plantio de 50 mudas de espécies nativas, adaptadas às condições do local.
A iniciativa tem como objetivo não apenas recuperar a área, mas também transformar o espaço em um ponto de referência para atividades de educação ambiental, especialmente durante visitas orientadas, promovendo a conscientização da população sobre a importância da preservação dos corpos d’água.
A secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedile, destacou o impacto da ação para o presente e o futuro da cidade.
“Essa ação de restauração do entorno da nascente do Horto Florestal é mais do que uma ação simbólica pelo Dia Mundial da Água; é um compromisso concreto com o futuro de Rio Branco. Cuidar das nascentes é proteger a origem da vida, garantir a qualidade da água que chega às nossas casas e preservar o equilíbrio ambiental da nossa cidade.
Ao integrar manejo ambiental, recuperação de áreas e educação ambiental, estamos também formando uma consciência coletiva, especialmente nas novas gerações, sobre a importância de preservar os nossos recursos naturais. Cada muda plantada aqui representa um passo na construção de uma cidade mais sustentável e resiliente.”
A ação integra a programação da Semana da Água 2026, que vem sendo desenvolvida ao longo do mês de março com atividades educativas, técnicas e comunitárias voltadas à valorização e proteção dos recursos hídricos na capital acreana.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Bocalom é recebido com festa no aeroporto após filiação ao PSDB: “Voltamos para o ninho tucano”
Prefeito de Rio Branco afirma que enfrentou tentativas de impedir sua ida ao partido, mas comemora retorno após quase 20 anos de história na sigla
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi recebido com muita festa no aeroporto internacional de Rio Branco na madrugada desta sexta-feira (20), após chegar de Brasília, onde assinou sua ficha de filiação ao PSDB, partido pelo qual vai disputar a eleição ao governo do Acre .
Assim que desembarcou, Bocalom foi, literalmente, colocado nos braços da militância, que festejou aos gritos de “Bocalom voltou, Bocalom voltou”, fazendo referência ao partido pelo qual já disputou diversas eleições .
Além dos militantes, o prefeito foi abraçado por diversas autoridades, secretários municipais, vereadores da base e também o vice-prefeito Alysson Bestene, que assume a prefeitura da capital acreana a partir do próximo dia 3 de abril, já que Bocalom vai precisar renunciar ao mandato para concorrer ao Palácio Rio Branco.
Retorno ao ninho tucano
Ao falar à imprensa, Bocalom falou da satisfação em retornar ao PSDB.
“Eu sempre disse que o PSDB seria uma alternativa em função do que aconteceu dentro do PL. Graças a Deus que nós voltamos para dentro do partido que nos acolheu durante quase 20 anos. Estou muito feliz em ter voltado para o ninho tucano, que vai voar alto”, afirmou.
Tentativas de impedimento
Bocalom falou ainda sobre as manobras que tentaram impedi-lo de se filiar ao partido e, consequentemente, ter a legenda do PSDB para disputar as eleições .
“Todo mundo sabe o que aconteceu, não foi fácil. Foi muito difícil. Tivemos o senador Márcio Bittar, que ligou para Aécio Neves por duas vezes. O próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também ligou para o PSDB. Então, foram essas ajudas que nós tivemos aí. Do mais, o que a gente teve, foi muita gente tentando tirar o PSDB da nossa mão”, afirmou.
Perguntado se as tentativas o deixaram magoado, Bocalom foi enfático: “Isso é jogo político e o jogo político vai acontecer sempre. Então, não me deixa absolutamente nada ressentido e nada magoado”, finalizou.
Veja vídeo:
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Prefeitura de Rio Branco entrega mais uma quadra de grama sintética
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza neste sábado, 21, às 17h, a inauguração de mais uma quadra de grama sintética, sendo esta localizada no bairro Raimundo Melo. Na programação de entrega do novo espaço esportivo está marcado um amistoso entre equipes da Prefeitura de Rio Branco e da Câmara Municipal, celebrando o novo espaço da comunidade.
A obra integra um conjunto de quatro intervenções viabilizadas por emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão, que contemplaram a construção e reforma de quadras de grama sintética em diferentes regiões da capital acreana. As iniciativas têm como objetivo ampliar a oferta de infraestrutura esportiva e promover o acesso ao lazer nos bairros.
Localizada na rua Sete de Setembro, no bairro Raimundo Melo, a nova quadra deve beneficiar diretamente moradores da região, especialmente jovens e praticantes de esportes coletivos. A expectativa é que o espaço também seja utilizado para a realização de campeonatos comunitários, projetos sociais e atividades promovidas pelo poder público.
De acordo com o secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas, a entrega da quadra representa um avanço na política de valorização do esporte como instrumento de inclusão social. “Esse é um espaço que nasce para fortalecer a convivência da comunidade, incentivar a prática esportiva e criar oportunidades para a nossa juventude. Estamos levando estrutura de qualidade para os bairros, como parte de um trabalho que tem compromisso com as pessoas”, afirmou.
O secretário também destacou o apoio institucional da gestão municipal. “Seguimos com o apoio do prefeito Tião Bocalom, que tem incentivado investimentos em áreas que impactam diretamente a qualidade de vida da população, como o esporte e o lazer”, acrescentou.
Além da cerimônia oficial de inauguração, o amistoso entre Câmara e Prefeitura é apontado como um momento simbólico de integração entre os poderes e aproximação com a comunidade. A partida deve reunir vereadores, secretários e servidores públicos em um ambiente descontraído.
A Secretaria Municipal de Esportes informou que outras quadras contempladas pela mesma emenda parlamentar devem ser entregues ou revitalizadas ao longo dos próximos meses, ampliando a rede de espaços esportivos na capital.
A expectativa é de que o evento reúna moradores do bairro Raimundo Melo e regiões próximas, consolidando a quadra como um novo ponto de encontro e prática esportiva em Rio Branco.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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