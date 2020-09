A ida para o PSDB fica cada vez mais difícil em função da deputada Mara Rocha, na reunião com os ministros que visitaram a cidade, o governador sentiu-se afrontado pela manifestação da deputada e o problema parece insuperável.

Com A Trubuna

O governador Gladson Cameli afirmou em Cruzeiro do Sul que deve fazer profundas mudanças em seu governo e nos cargos de maior destaque depois das eleições municipais de novembro.

O corte terá como objetivo fazer os ajustes necessários para o restante do mandato e para consolidar uma nova base política.

_______________

O governador quer agilizar a realização de obras e serviços. No plano político, ele pretende caminhar com os partidos e lideranças políticas que estarão 100% com ele em 2022, já que o plano principal é assegurar a reeleição.

_______________

A resolução do governador incluirá uma possível redefinição partidária, já que está em conflito com o Progressistas. A ida para o PSDB fica cada vez mais difícil em função da deputada Mara Rocha, Em Cruzeiro do Sul, na reunião com os ministros que visitaram a cidade, o governador sentiu-se afrontado pela manifestação da deputada e o problema parece insuperável.

Nova articulação política

Entre as mudanças previstas, está a recriação da Secretaria de Articulação Política, que pode vir a ser ocupada pelo ex-deputado Moisés Diniz que atua afinado com o secretário do Gabinete Civil, José Ribamar.

Também está prevista uma secretaria de governo, que assumiria a elaboração de projetos, hoje nas mãos da SEDUR, alvo de críticas do governador.

Comentários