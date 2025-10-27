Gladson lamenta falecimento de recém-nascido e reforça apuração do caso

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), publicou nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, uma nota de pesar pelo falecimento do recém-nascido que havia sido internado na Maternidade Bárbara Heliodora e chegou a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto.

A morte ocorreu às 23h15 de domingo (26). Apesar de toda a assistência médica, não resistiu às complicações decorrentes de choque séptico e sepse neonatal, conforme informado pela Sesacre.

Em seu comunicado, Cameli disse ter recebido a notícia com “muita tristeza e dor no coração” e destacou a dimensão pessoal da perda. “Como pai, sei que essa é uma notícia que ninguém deveria receber”, afirmou, expressando solidariedade à mãe, ao pai e aos demais familiares do bebê.

O governador também ressaltou que todos os esforços foram feitos para garantir suporte e assistência durante a internação do recém-nascido. Ele classificou a criança como um “pequeno guerreiro” e reafirmou a necessidade de responsabilização caso seja comprovada culpa por negligência ou erro médico. “Reitero aqui o meu compromisso em garantir que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, declarou.

