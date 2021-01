O Acre terá toque de recolher a partir desta segunda-feira, de acordo com o que confirmou o governador Gladson Cameli.

A medida se faz necessária por conta do aumento de casos de coronavírus e número de mortes ocasionadas pela doença.

Todas as atividades serão paralisadas a partir das 22h até 6h da manhã. O decreto valerá para todo o Estado, independente da cor de bandeira.

“Teremos uma reunião do Comitê hoje pela manhã e é bem provável que a região do Alto Acre passe para a bandeira vermelha. E se somarmos com a situação do Amazonas, nosso Estado vizinho, vamos trabalhar com cautela. Vamos tomar essa atitude unicamente para salvar vidas. Peço paciência a todos. É o momento de todos nós nos unirmos”, explicou o chefe do executivo.

É provável que apenas o serviço delivery seja liberado a partir das 22h.

Algumas regionais do Acre podem regredir para a faixa vermelha nesta sexta-feira (22).

