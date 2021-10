Gladson irá à COP 26, no Reino Unido, para defender agronegócio sustentável no Acre

O governador Gladson Cameli confirmou nesta segunda-feira, 26, que irá integrar a comitiva brasileira durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-26, que irá ocorrer em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro. O objetivo é discutir ao lado de lideranças mundiais estratégias para reduzir os impactos ambientais.

Cameli deve embarcar na próxima quinta-feira para a jornada que o deixará fora do estado por cerca de 10 dias junto a representantes da área ambiental do estado. O governador também irá procurar fazer uma espécie de prestação de contas quanto ao que vem desenvolvendo no estado a nível de produção e sustentabilidade.

“Vou mostrar nossa realidade, não vou fazer ensaios. Vou assumir o compromisso do que está nas nossas leis, diminuir a questão do desmatamento e reafirmar meu compromisso com o agronegócio sustentável”.

Apesar de saber que o presidente da República Jair Bolsonaro deverá ser bombardeado de críticas, Gladson prefere se ater apenas a informações que competem ao estado do Acre. “Vou falar pelo Acre e falar a verdade. Meu negócio é o agronegócio, que o governo federal tem apoiado, mas não sou a favor do desmatamento”.

Para Cameli, o Acre, principalmente a região do Juruá, tem forte prospecção para o ecoturismo e é nisso que pensa em investir. “Vamos investir nisso e aproveitar as oportunidades que temos, sem ferir o meio ambiente”. O chefe do Palácio Rio Branco está em Cruzeiro do Sul e deve se dirigir ao município de Porto Walter ainda nesta segunda, onde irá inaugurar a pista de pouso do aeródromo.

Para Cameli, o Acre estar na COP 26 é uma oportunidade para apresentação de resultados e esforços pela implementação de políticas socioeconômicas e ambientais pautadas no agronegócio de baixas emissões, que tem gerado oportunidades para milhares de pequenos produtores, extrativistas, ribeirinhos e indígenas e ainda de atrair investidores e novas perspectivas de negócios para o mercado de crédito de carbono.

“Nosso desafio é seguir promovendo esses avanços com foco na implementação de políticas socioeconômicas e ambientais de baixas emissões de carbono. A participação do Acre na COP-26 será uma oportunidade gigantesca para atrair negócios que beneficiam nosso povo”, destaca Gladson Cameli.