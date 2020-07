Na visão dos pastores, comércios, motéis e hotéis, shopping e várias outras atividades onde o fluxo de pessoas, como a frequência das atividades é muito maior, oferece mais riscos de contaminação, estão sendo liberados

Por

Não há dúvidas de que o setor mais insatisfeito, até mais do que o comércio, com a medidas de proibição de atividades é o das igrejas evangélicas.

Grande parte dos pastores considera que as autoridades governamentais estão tratando as igrejas como ameaça à sociedade. A verdade é que há um descontentamento geral entre as lideranças das maiores igrejas do Acre. Vários deles, inclusive, já tornaram pública essa insatisfação.

O segmento evangélico gira em torno de 33% da população do Acre de acordo com o último censo. Em Rio Branco, a estimativa é de 45%.

Na visão dos pastores, comércios, motéis e hotéis, shopping e várias outras atividades onde o fluxo de pessoas, como a frequência das atividades é muito maior, oferece mais riscos de contaminação, estão sendo liberados, enquanto as igrejas que funcionam apenas de 2 a 3 vezes na semana, por no máximo 2h, e que teriam todas as condições de seguir orientações necessárias, continuam fechadas, apesar de serem tão importantes no apoio social, espiritual e material.

Um das provas do descontentamento foi a nota da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) endereçada ao pastor Luiz Gonzaga da Assembleia de Deus no Acre, que foi representado cível e criminalmente pelo MPF por ter descumprido o decreto. Na oportunidade, a Ameacre afirmou que o pastor é vítima de perseguição.

A última campanha contra o fechamento da igreja é uma arte que viralizou rapidamente nas redes sociais, que se intitula Movimento Respeitem a Igreja.

Algumas lideranças religiosas têm feito questão de jogar a responsabilidade para o governador e a prefeita. Os líderes enfatizam aos seus rebanhos que o fechamento das igrejas acontece por determinação de Gladson Cameli e Socorro Neri. Já existe um grupo forte de pastores inclusive que, como forma de demonstrar descontentamento, sinalizam com apoio à candidatura do tucano Minoru Kinpara.

Comentários