Gladson e presidente Lula seguem no mesmo helicóptero para a Colônia Souza Araújo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Acre na manhã desta sexta-feira (8), acompanhado de sua comitiva, que inclui os ministros Camilo Santana (Educação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Renan Filho (Transportes) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).

Ao desembarcar, Lula cumprimentou autoridades e convidados na área de pouso, entre eles o governador Gladson Cameli (PP), que esteve presente sem a tradicional gravata vermelha. Após os cumprimentos, Gladson embarcou no helicóptero presidencial junto com o presidente Lula.

Durante a visita, Lula deve anunciar investimentos federais em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no Acre, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão.

Agenda de Lula no Acre

A cerimônia oficial ocorrerá em Rio Branco, na Cooperacre — cooperativa referência na produção de castanhas no Brasil — e contará com a presença dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Educação, Camilo Santana, além de outras autoridades.

Um dos principais anúncios será o investimento de R$ 870,9 milhões para obras de manutenção e recuperação da BR-364, rodovia federal que corta o Acre e é fundamental para o escoamento da produção local. As obras serão divididas em quatro lotes e beneficiarão diretamente cerca de 60% da população do estado, que é de aproximadamente 500 mil habitantes.

Além disso, a iniciativa tem potencial para gerar mais de 12,5 mil empregos diretos e indiretos. Os reparos abrangerão trechos da rodovia que passam por 12 dos 22 municípios acreanos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários