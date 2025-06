Gladson e Mailza prestigiam abertura da ExpoBujari; evento segue até domingo

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), participou na noite desta quinta-feira (26) da solenidade de abertura da 13ª ExpoBujari, uma das maiores festas populares do estado. O evento, que segue até domingo (29), reúne uma programação diversificada com rodeios, shows musicais, praça de alimentação com comidas típicas e exposição de produtos da agricultura familiar.

A cerimônia contou ainda com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito do Bujari, João Edvaldo Teles de Lima (Padeiro), além de diversas autoridades estaduais e locais.

Mais do que uma celebração cultural, a ExpoBujari representa uma plataforma estratégica para o fomento da economia local, o fortalecimento da identidade do município e a valorização do agronegócio e da produção rural. O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), com estandes voltados à exposição de produtos locais e incentivo ao empreendedorismo no campo.

Durante a abertura do rodeio, Cameli destacou a relevância da feira como vitrine para o potencial econômico e turístico do Bujari.

“Esta é uma oportunidade de mostrar ao Acre, ao Brasil e ao mundo o valor que temos. Eventos como este geram emprego, renda, movimentam o turismo e fortalecem o agronegócio. O governo está apoiando todas as ações que são possíveis, não só no Bujari, mas em todos os municípios do estado”, afirmou o governador.

Cameli também incentivou os acreanos a conhecerem mais o próprio estado, reforçando a proposta de fortalecimento do turismo regional:

“Precisamos diminuir essa distância entre as regiões. Tem gente que mora no Juruá e nunca conheceu o Baixo Acre. O povo do Bujari é trabalhador, corajoso e merece ser valorizado. Venham conhecer esta terra fascinante”, completou.

O prefeito Padeiro ressaltou a importância da parceria institucional com o governo estadual, apontando que os avanços no município são reflexo direto dessa união. “Essa não é só mais uma festa de peão. É o reflexo de um trabalho conjunto, que colocou mais de 800 toneladas de asfalto nas ruas do Bujari por causa do governo. No sábado vamos comemorar o aniversário da cidade com um desfile, 33 metros de bolo e a tradicional cavalgada”, afirmou.

A vice-governadora Mailza Assis também discursou durante a cerimônia e reforçou o papel das festas tradicionais no desenvolvimento das cidades e no fortalecimento da cultura local.

“Essas iniciativas movimentam as pequenas cidades, valorizam os pequenos produtores, geram oportunidades para as famílias e mantêm viva a nossa cultura. O Acre se desenvolve com ações assim, com o apoio de uma gestão comprometida e com o amor do povo pela sua terra”, declarou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários