Gladson e Mailza Assis recebem Rainha do Basquete, Hortência, em palestra em Sena
Antes de subir ao palco para a palestra do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, em Sena Madureira, a “Rainha do Basquete” Hortência Marcari protagonizou um encontro cheio de carisma e descontração com o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis, no fim da tarde desta quinta-feira, 30.
Durante a conversa, Hortência destacou o carinho pelo Acre e a admiração pela cultura local, relembrando experiências vividas na Região Norte.
“Eu geralmente gosto de ficar na cidade, conhecer as pessoas, comprar algumas coisas da região. Eu gosto bastante. Estava até lembrando que acho que já joguei aqui no Acre, viajamos muito pelo Norte e Nordeste, e fiquei feliz de voltar”, comentou a ex-jogadora, demonstrando entusiasmo com a visita.
Em tom bem-humorado, o governador Gladson Camelí agradeceu pela presença da atleta e destacou a importância de eventos como o Desperte a Liderança, que inspiram novas gerações.
“É uma honra receber você aqui, Hortência! Agradeço por vir compartilhar sua história com os acreanos. Sena Madureira está no meu coração e no coração do nosso estado. Esse encontro representa o quanto o Acre valoriza quem inspira, motiva e acredita nas pessoas”, afirmou o governador.
A interação também contou com momentos de descontração, quando o governador comentou sobre uma “corrida” recente que participou e Hortência respondeu com leveza e bom humor. “Eu já estou aqui me recuperando, viu?”, brincou o governador, arrancando risadas da campeã mundial.
A vice-governadora Mailza Assis elogiou a trajetória de Hortência e ressaltou a representatividade feminina no evento.
“É uma alegria ver uma mulher com a força e a história da Hortência inspirando outras mulheres e lideranças acreanas. Ela simboliza coragem, disciplina e superação, valores que queremos ver crescer cada vez mais no nosso estado”, destacou Mailza.
O encontro antecedeu à palestra da ex-jogadora, realizada na Escola Dom Júlio Mattioli, que encerrou a edição especial do Desperte a Liderança em Sena Madureira. O programa, promovido pelo governo do Acre, tem como objetivo incentivar o protagonismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal de jovens, mulheres e lideranças locais.
“Obrigada pelo carinho, Acre. É um prazer imenso estar aqui e ver de perto o quanto o esporte, a educação e o exemplo podem transformar vidas”, concluiu Hortência, antes de se despedir e seguir para o evento.
Com a presença da “Rainha do Basquete”, Sena Madureira viveu uma tarde de emoção, aprendizado e reconhecimento ao poder da liderança e da inspiração.
Operação reúne 200 agentes em megaoperação contra crimes no Vale do Juruá
Tranca Forte’ mobiliza Exército e polícias em Cruzeiro do Sul com helicópteros e embarcações; foco é combater tráfico, crimes ambientais e organizados na fronteira
Mais de 200 profissionais de segurança pública participaram da Operação Tranca Forte em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (30), em uma megaoperação conjunta contra crimes transfronteiriços, tráfico de drogas e delitos ambientais na região do Vale do Juruá. A ação mobilizou Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Gefron, com deslocamento por helicópteros, embarcações e viaturas terrestres.
As equipes foram distribuídas por pontos estratégicos como vias de acesso à zona urbana e rural, aeroporto, bairros periféricos e áreas ribeirinhas, sob coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle. A operação sucede ação semelhante realizada no ano anterior, quando foi evitada uma fuga no presídio Manoel Neri, reforçando o dispositivo de segurança na região de fronteira.
O delegado Augusto Lima, chefe substituto da Polícia Federal, revelou que a Operação Tranca Forte em Cruzeiro do Sul está utilizando ferramentas de inteligência para mapear locais estratégicos utilizados pelo tráfico de drogas na região de fronteira. Em entrevista, o delegado destacou que a ação conjunta tem caráter preventivo e repressivo, com fiscalização intensificada no aeroporto local e combate a crimes ambientais e organizados.
“Nossa participação em conjunto com todas as forças vem, principalmente, na utilização das ferramentas de inteligência a fim de mapear os locais estratégicos, tendo em vista que estamos posicionados numa região de fronteira estratégica, principalmente para o escoamento do tráfico de drogas”, afirmou Lima. A abordagem representa uma evolução na atuação policial na região do Vale do Juruá, tradicionalmente vulnerável ao crime organizado transfronteiriço.
O coronel Gustavo Mathias, comandante do 61º BIS, afirmou que a ação é uma resposta coordenada às demandas de segurança em todo o Brasil.
De acordo com o major Clélio Pinto, da Sejusp, a operação combinou apoio aéreo, fluvial e terrestre para cobrir desde o centro urbano até zonas distantes. O capitão Thales Campos, da PM, destacou que os pontos com maiores índices de criminalidade foram priorizados com base em análise de inteligência, enquanto o tenente Fabrício Machado, do GEFRON, revelou o patrulhamento em áreas como Saboeiro e Miritizal, conhecidas pelo domínio de facções.
“Nós estamos aí com duas barcas aí na operação, tentando saturar. Enquanto há equipes localizadas em pontos mais adjacentes, nós, juntamente com a equipe da PM nós estamos na parte central, Saboeiro, e estamos também no Miritizal, que também são focos monitorados, são monitorados pela inteligência e que são fortemente dominados pelos comandos das organizações criminosas”, afirmou o tenente Fabrício Machado, do GEFRON
Fim de semana será de calor intenso e chuvas isoladas no Acre, aponta Friale
O primeiro fim de semana de novembro promete ser marcado por altas temperaturas e tempo abafado em todo o Acre. De acordo com o meteorologista Davi Friale, o calor deve predominar entre os dias 1º e 2 de novembro, com termômetros podendo ultrapassar os 35ºC em várias regiões do estado.
Apesar da recente passagem de uma fraca onda polar, que amenizou as temperaturas e provocou chuvas de 78,8 mm em Brasileia e 37,6 mm em Assis Brasil, segundo dados da estação de Aldeia dos Patos, o frio deve perder força a partir deste fim de semana.
O fim de semana será de sol entre nuvens, com chuvas rápidas e pontuais, típicas do período de transição entre a seca e o inverno amazônico. Não há previsão de temporais ou ventos fortes.
Com as chuvas registradas nos últimos dias no Alto Acre, o nível do rio Acre, em Rio Branco, voltou a subir rapidamente. Às 15h desta quinta-feira, a cota marcava 2,66 metros, e a tendência, segundo Friale, é que o volume ultrapasse 3 metros até sábado.
ONG leva Apex e Embratur à Justiça por esconder dados salariais
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tornaram-se alvos de Ação Civil Pública movida pela associação Fiquem Sabendo, que acusa as duas entidades de descumprirem a legislação de transparência ao se recusarem a divulgar, de forma nominal e individualizada, a remuneração de seus empregados, diretores e conselheiros.
Nas duas ações, a Fiquem Sabendo aponta violações contumazes ao direito difuso à informação e descumprimento de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF). A ONG solicitou, via Lei de Acesso à Informação (LAI), os dados de remunerações dos últimos cinco anos, mas teve os pedidos negados.
A questão jurídica central é se a Embratur e a Apex, enquanto duas entidades de serviço social autônomo e destinatárias de recursos públicos, podem se limitar a publicarem quadros genéricos de salários, ou se é obrigada a detalhar os ganhos de cada agente, conforme exigido para entes estatais.
Nesse sentido, a ONG, que atua em defesa da transparência pública, requereu a imposição de obrigação de fazer, exigindo que tanto a Apex quanto a Embratur divulguem em seus respectivos sites os dados remuneratórios mensais dos últimos cinco anos. Essas informações devem incluir nome completo, CPF parcialmente ofuscado, cargo/função, lotação, remuneração bruta, acréscimos, remuneração líquida e descontos que não sejam estritamente pessoais.
As duas ações civis públicas surgiram após a Embratur e a Apex negarem os pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) feitos pela ONG.
A Fiquem Sabendo argumenta que o descumprimento da obrigação gera dano moral coletivo, pois a recusa reiterada mina a confiança social na gestão de recursos públicos.
“Além de descumprir a lei de acesso à informação, que determina expressamente a divulgação dos dados nominais de remuneração, também descumpre a jurisprudência pacífica do STF, que já sedimentou esse dever em 2012”, afirmou o diretor de Advocacy da Fiquem Sabendo, Bruno Morassutti.
As ações, movidas no último dia 6, tratam do Dever de Informação e do Direito de Acesso à Informação. Os casos tramitam, respectivamente, na 43ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo e na 1ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo. “Esperamos que o Judiciário reconheça esse descumprimento da lei e reforce a transparência pública dessas entidades”, concluiu Morassutti.
Apex e Embratur dizem que cumprem requisitos de publicidade
Nos pedidos de LAI realizados pela Fiquem Sabendo, Apex e Embratur responderam, de maneira geral, por meio de suas respectivas Ouvidorias, que “todas as informações acerca da temática de recursos humanos” estavam disponíveis em seus portais de transparência e prestação de contas.
As duas entidades alegaram ainda, em síntese, que, embora não fornecessem as planilhas consolidada e detalhada, já cumpria o requisito de publicidade (tornar público) ao disponibilizar a estrutura remuneratória e a remuneração bruta dos funcionários no site.
Embratur
A Embratur manteve o posicionamento de que as informações adicionais solicitadas, como a remuneração líquida e os descontos legais, “extrapolam o dever de transparência ativa” da Agência, e que ela “não tem obrigação de divulgar a terceiros” tais detalhes.
Exigência de trabalho adicional: A Ouvidoria utilizou o Art. 13, III do Decreto nº 7.724/2012 para justificar a negativa, sob o argumento de que o pedido exigia “trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.
Apex Brasil
A Apex, por meio da Gerente de Recursos Humanos, respondeu o pedido de LAI, em 30 de junho deste ano, alegando que possuía “todas as informações acerca da temática de recursos humanos” em seu portal de Transparência e Prestação de Contas, indicando um link específico.
No entanto, a Fiquem Sabendo contesta a alegação de que os dados estão disponíveis, apresentando a informação de que a URL do site indicado pela Apex disponibiliza apenas a “Estrutura Remuneratória” anual.
Esta “estrutura”, segundo Fiquem Sabendo, consiste em uma tabela mostrando apenas o nome do cargo, as faixas salariais (mínimo e máximo) e a quantidade de posições. A ONG considerou essas informações insuficientes e em desacordo com o que determina a lei.
Procurada pela coluna, a Apex informou que “tomou conhecimento do processo apenas recentemente. Portanto, até o momento, não há posicionamento oficial”.
A Embratur, por sua vez, afirmou em nota que “não foi notificada sobre Ação Civil Pública” e que os dados estão disponíveis no portal da transparência da entidade “de forma clara, detalhada e em conformidade com os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle”. Confira a nota na íntegra:
“A Embratur atua em consonância com todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à sua gestão, observando os princípios da transparência, da legalidade e da proteção de dados pessoais, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Todas as informações funcionais e remuneratórias dos empregados e dirigentes da Embratur são publicadas no Portal da Transparência da Agência, de forma clara, detalhada e em conformidade com os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle.
Estão disponíveis publicamente, no Portal da Transparência da Agência, as informações sobre a identificação nominal e o cargo de cada colaborador; a tabela de remuneração por cargo e o Acordo Coletivo de Trabalho, que dispõe sobre direitos, deveres e benefícios aplicáveis aos empregados.
Importante destacar que a Embratur, apesar de ter deixado de ser autarquia federal e ter se tornado Serviço Social Autônomo, à semelhança das entidades do Sistema S, continua a ser periodicamente auditada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Um dos objetivos das auditorias é fiscalizar o grau de transparência da empresa. No ciclo de auditoria mais recente, que abarcou o período de 2024 a 2025, o TCU verificou que houve evolução e aprimoramento no grau de transparência da Embratur.
Por fim, a Embratur informa que não foi notificada sobre Ação Civil Pública e que não foi formalmente procurada pela referida ONG para que disponibilizasse os dados mencionados”.
Fonte: Metrópoles
