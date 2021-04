O governador Gladson Cameli (Progressistas), participou de uma reunião com o representante da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) nesta terça-feira (20), e adiantou que vai publicar um decreto autorizando a reabertura do comércio aos finais de semana no Acre. A medida deve ser publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (22) e só entrará em vigor no sábado (24).

O chefe do Poder Executivo garantiu que a decisão é baseada na redução dos índices da pandemia nos últimos 10 dias. “Estamos aqui reunidos com a classe empresarial e como temos sinais de diminuição dos casos da pandemia, nada mais justo que diminuir também as restrições. A ideia é deixar os finais de semana com as mesmas regras da semana”, declarou.

No entanto, o governador explicou que a medida de toque de recolher está mantida das 22h às 5h, durante os sete dias da semana. “Está mantida essa medida, apenas vai encerrar o decreto de 19h às 5h que estava em vigor ao fim de semana. Temos que manter os cuidados necessários e virar essa página”, ressaltou.

O presidente da Acisa, empresário Marcelo Moura, falou que a medida mostra a sensibilidade do governo com o pequeno, médio e grande empresário, que tira o sustento da família por meio do trabalho. “É uma satisfação receber uma notícia como essa, tendo em vista a situação dos empresários do nosso estado. Isso mostra o compromisso do governo em salvar vidas e empregos”, agradeceu.

João Paulo Setti Aguiar, Procurador Geral do Estado, fez questão de explicar que a reabertura do comércio não significa que o governo está reabrindo todas as atividades. Segundo ele, shows e espaços públicos deverão se manter fechados. “O decreto vai entrar em vigor no sábado (24 de abril). A gente está terminando o decreto de medida extraordinária de fechamento das atividades aos finais de semana”, disse.

O procurador acrescentou que o Acre voltará à Bandeira Vermelha aos finais de semana, ou seja, as atividades só poderão funcionar com as regras vigentes dessa fase. “Basicamente é 20% dos espaços. Bares e restaurantes vão poder funcionar até às 22h da noite”, concluiu.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) decretou no início do ano a suspensão do funcionamento do comércio e demais atividades durante os fins de semana e feriados.

