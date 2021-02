Com aspecto cansado, o governador Gladson Cameli disse ao site de notícias ContilNet nesta terça-feira (2), que está fazendo o possível para diminuir o prejuízo que sofre a população com a pandemia do coronavírus.

“O fato é que não existe preço quando se trata de vida. Vida não pode esperar, não tem preço, não pode aguardar muito uma decisão que tenha o intuito de proteger. Estamos nos esforçando ao máximo para garantir que esses prejuízos passem e que a gente vença esse vírus”, explicou.

O governador fez o pronunciamento após o executivo anunciar na noite desta segunda-feira (1) a regressão de todas as regionais do Estado para a faixa vermelha – nível de emergência.

Apenas os serviços essenciais passam a funcionar em todo Acre a partir desta terça, como prevê o decreto do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

“Essa luta não é só minha. É de todos nós. Podemos vencer mais rápido se todos colaborarem. Não há tempo para disputa, politização, picuinhas, individualismo, etc. Convido todos os acreanos e brasileiros a nos darem as mãos”, concluiu.

Gladson também agradeceu toda a imprensa acreana envolvida no trabalho de informar a população.

Comentários