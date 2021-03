O governador Gladson Cameli comentou que, neste fim de semana, que o Estado do Acre deve efetuar a compra de 2 milhões de doses da vacina produzida na Rússia, a Sputnik V.

O chefe do executivo garantiu que deve embarcar para Brasília para conhecer os termos do contrato dos representantes do imunizante, a empresa União Química. “Na quarta, se tudo der certo, formalizamos a compra de 2 milhões de doses que eles tem a pronta entrega para imunizar toda a população do Acre. Assim, poderemos virar essa página”, declarou.

Cameli disse que caso se concretize o ato do contrato, o prazo de entrega deve ser dia 15 de abril. “Depois da assinatura do contrato, a entrega dos lotes deve ser feita em até 20 dias, ou 15 dias úteis. Se eles não entregarem, mando buscar. Eu quero vacinar todo mundo para que possamos sair dessa situação”, argumentou.

De acordo com dados preliminares divulgados na revista científica “The Lancet” no mês passado, a Sputnik V tem 91,6% de eficácia contra casos sintomáticos de covid-19.

A compra direta de vacinas contra a covid-19 por estados, municípios e iniciativa privada foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início da semana passada. Pelo texto, a aquisição se torna possível desde que a vacina tenha registro ou autorização temporária de uso emergencial aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

