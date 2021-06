Gladson diz que está pronto para candidatura em 2022 e fala sobre adversários políticos

POR EVERTON DAMASCENO

Em entrevista ao Portal Único, o governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou mais uma vez que será candidato em 2022.

Embora esteja disponível para disputar a reeleição, o chefe do executivo explicou que sua prioridade é o combate à pandemia.

“Só se Deus não quiser e o povo. Não vou negar que tenho o interesse, mas vamos ser honestos: temos uma pandemia aqui que precisamos vencer. Então não faço parte do time que joga só pela eleição. Vou fazer meu trabalho, proteger a vida das pessoas, passar segurança, para que só no ano que vem, no momento exato, eu possa tratar de eleições. Se tiver todas as condições, que pra mim é principalmente a população sinalizar que me quer, eu sou candidatíssimo”, argumentou.

Gladson destacou que muitos não acreditavam no que sua gestão conseguiria fazer até aqui.

“Estamos com dois anos de governo. Muita gente não acreditava que nós conseguiríamos fazer as ações que fizemos. Quem acreditava que teríamos condições de chamar aprovados em concursos públicos de gestões anteriores? Fiz isso na área de Segurança, e fiz isso inclusive com cadastro de reserva. Contratei pessoal para Saúde, Educação e outras áreas”, continuou.

Quando questionado se os Vianas seriam seus principais adversários nas próximas eleições, declarou que “o maior adversário de um político é ele mesmo”.

“Eu penso que o maior adversário de um político é ele mesmo. Eu respeito todos os adversários. Eu não interpreto que eles (os Viana) sejam meus maiores adversários. É um grupo político. Mas não subestimo ninguém, nenhum ser humano. Todos têm a capacidade de vencer. Para mim, não existe quem é fraco ou quem é forte. Quem sabe é o povo que observa, e eu não subestimo mesmo é a população, isso você pode ter certeza. Adversário tem que ser tratado como adversário político, e adversário político pra mim não é inimigo, pelo contrário”, finalizou.