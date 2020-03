Gladson diz que energia e água não serão suspensas por 90 dias para a população

O governador Gladson Cameli anunciou na noite deste domingo, 22, que encaminhou ofício a Energisa (Distribuidora de Energia do Acre) e ao DEPASA – Departamento Estadual de Água e Saneamento para que evitem suspensão de seus serviços a população por 90 dias. O Chefe do Palácio Rio Branco afirmou que partir desta segunda-feira, 23, a medida governamental, que leva em conta que o Acre já registrou 11 casos confirmados de Coronavírus, já estará valendo. Foi apurado que a medida beneficiará pessoas físicas e jurídicas e que como o Depasa é órgão estadual, o pedido será acatado imediatamente. O acordo com Energisa teria sido costurado numa reunião e a empresa deverá seguir o entendimento governamental.

Em resumo, as cobranças desses serviços essenciais continuarão normais, mas caso ocorra atraso no pagamento, nem a energia e nem água poderão ser cortados. As empresas deverão renegociar os débitos após o controle da pandemia. Caso a intervenção estatal não ocorresse, o cidadão que deixasse vencer a conta de energia com 15 dias de atraso, já teria o serviço cortado.

Em seu pronunciamento pelas redes sociais, Cameli reforçou o decreto de calamidade que obrigou empresas a fecharem as portas, deixando que apenas serviços essenciais continuassem funcionando com o objetivo de evitar a propagação do vírus. “Sei que é difícil para empresários e comerciantes, mas entre a economia e as pessoas, vamos sempre salvar vidas”.

O governador ainda parabenizou os servidores da saúde pelos serviços prestados nesse momento de pandemia. Ele lembrou também dos deputados estaduais que aprovaram por unanimidade o decreto legislativo de Calamidade Pública.

“Para proteger você e proteger quem você ama, pedimos, por favor, que você fique em casa”, finalizou a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

Na semana passada o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) propôs um projeto de lei similar a decisão do governador.

