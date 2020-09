O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou durante a solenidade de inauguração da Avenida Cultural, em Cruzeiro do Sul, que deverá investir mais de R$ 100 milhões em obras, estruturação e compra de equipamentos médicos nos hospitais das três regionais de saúde do Acre.

O chefe do Executivo frisou que as obras de fazem o necessário para que os acreanos possam ter uma saúde de qualidade. “Compra de equipamentos de quimioterapia, ressonância, para que as pessoas não saiam do estado para realizar tratamento fora. Isso é na regional tanto do Juruá, quanto Alto Acre e Baixo Acre”, declarou.

Cameli explicou que já solicitou que a equipe econômica pudesse fazer um levantamento técnico em relação a recursos enviados para o combate à covid-19 que ainda não haviam sido utilizados, para que possa ser realizado a obra. “Temos R$ 100 milhões que vamos utilizar para reequipar os hospitais”, encerrou.

Comentários