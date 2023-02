Gladson determina que segurança investigue furtos de fiação da iluminação pública

José Kenedy Oliveira Cardoso, 27 anos, foi ferido com um tiro, após ter a casa invadida na tarde desta quarta-feira (22), na rua “A”, no bairro Democracia, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, José Kenedy estava em uma residência, quando quatro membros de uma organização criminosa invadiram a casa e, em posse de armas de fogo, renderam toda a família que estava no local. Ao perceber que o quarteto estava dentro da casa, José Kenedy tentou correr, mas foi atingido com um projétil na região das costas. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu correr até a casa de sua prima na Rodovia AC-40 e pediu ajuda. Após a ação, os faccionados fugiram do local.

Familiares levaram a vítima até o Hospital Ary Rodrigues para receber os primeiros atendimentos e a equipe médica avaliou como grave a situação de José Kennedy. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município Senador Guiomard encaminhou o homem até o pronto-socorro de Rio Branco para receber atendimento de alta complexidade e passar por procedimentos cirúrgicos.

Policiais Militares do 4° Batalhão estiveram no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos criminosos na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode está ligado a guerra entre as facções criminosas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários