Gladson destaca papel global da Amazônia em fórum empresarial
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou no Rio de Janeiro, do 24º Fórum Empresarial Lide, nessa sexta-feira, 22, que este ano discutiu Sustentabilidade e Mudanças Climáticas.
Cameli integrou o painel “Adaptação às mudanças climáticas, os riscos aos biomas e ao agronegócio”, oportunidade em que enfatizou o protagonismo da Amazônia no cenário internacional, especialmente no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025, em Belém (PA).
Durante sua fala, o governador relacionou a preservação da floresta com benefícios que ultrapassam fronteiras nacionais.
“A preservação que fazemos na Amazônia beneficia o Acre, mas também a França, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos, beneficia todo o planeta, porque somos um só. Dessa forma, é injusto que, além de bancarmos solitariamente todo esse processo, ainda sejamos impedidos de desenvolver o nosso potencial, porque outras comunidades não corresponderam às responsabilidades do seu tempo”, afirmou.
Cameli ressaltou que o Acre mantém cerca de 85% de sua cobertura florestal intacta e que o estado foi pioneiro na formulação de políticas voltadas à conservação ambiental.
O evento foi aberto pelo fundador e cochairman do Lide Brasil, João Doria, que agradeceu a presença das autoridades e destacou a importância do diálogo proposto, citando inclusive os mais de 40 jornalistas que acompanharam os debates.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Deputada Federal Bia Kicis concede entrevista exclusiva ao oaltoacre.com durante agenda política no Acre
Evento em Rio Branco reuniu autoridades e é visto como marco para os rumos políticos do estado e do país em 2026
A deputada federal por Brasília Beatriz “Bia” Kicis (PL) esteve em Rio Branco nesta sexta-feira (22) para prestigiar a filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL). O evento, que contou com a presença de diversas autoridades, correligionários e políticos de vários estados, consolida a força do partido no Acre e é analisado como um movimento estratégico para as eleições de 2026.
A deputada, que é a mais votada proporcionalmente no Brasil, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal oaltoacre.com. Em um clima descontraído, a parlamentar e procuradora aposentada falou sobre seu trabalho na Câmara, a movimentação política nacional, as ações do PL em Brasília e o seu mandato em defesa da capital federal e de seus pares.
Veja vídeo entrevista:
Após chuva, Rio Acre marca 1,54 metro em Rio Branco
A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã deste sábado (23), o boletim atualizado sobre o nível do Rio Acre. De acordo com as medições realizadas às 5h41, o manancial marcou 1,54 metro, em queda. O boletim foi assinado pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico registrado foi de 0,40 milímetro de chuva.
A Defesa Civil destaca que a cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está em 14,00 metros — níveis ainda distantes da atual medição.
Onda de frio deve atingir o Acre neste domingo
O Acre se prepara para a chegada da nona onda de frio polar de 2025, que começa a atingir o estado a partir deste domingo, 24 de agosto. Segundo dados meteorológicos, as temperaturas mais baixas serão registradas no amanhecer dos dias seguintes, por volta das 5h, segundo previsão do portal O Tempo Aqui.
Temperaturas previstas
Em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e outros municípios do leste e sul do estado, as mínimas devem variar entre 12ºC e 15ºC. Contudo, com rajadas de vento que podem ultrapassar 50 km/h, a sensação térmica pode cair para menos de 10ºC.
No centro e oeste do Acre, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as mínimas devem oscilar entre 16ºC e 19ºC. Já em Boca do Acre (AM), as temperaturas noturnas devem variar entre 15ºC e 18ºC.
Até agora, as menores marcas do ano foram de 10,9ºC em Epitaciolândia e 12,1ºC em Rio Branco, registradas em julho.
Frio persistente e baixa umidade
Na segunda-feira (25), o frio deve se estender por todo o dia. As máximas previstas não devem ultrapassar 25ºC no vale do rio Acre e 27ºC no vale do rio Juruá. As noites, especialmente após as 23h, continuarão frias até pelo menos quinta-feira (28).
Friale destaca que a população também deve estar atenta à baixa umidade relativa do ar. A partir de segunda-feira, os índices podem variar entre 12% e 20%, configurando estado de alerta para a saúde. Em alguns pontos, a umidade pode cair abaixo de 12%, situação considerada de emergência. Até agora, o menor índice registrado no estado em 2025 foi de 19%, no último dia 15 de agosto, em Rio Branco.
Chuvas isoladas
Apesar do frio, há previsão de chuvas pontuais no domingo, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá.
