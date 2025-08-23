Gladson destaca papel global da Amazônia em fórum empresarial

O governador do Acre, Gladson Camelí, participou no Rio de Janeiro, do 24º Fórum Empresarial Lide, nessa sexta-feira, 22, que este ano discutiu Sustentabilidade e Mudanças Climáticas.

Cameli integrou o painel “Adaptação às mudanças climáticas, os riscos aos biomas e ao agronegócio”, oportunidade em que enfatizou o protagonismo da Amazônia no cenário internacional, especialmente no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025, em Belém (PA).

Durante sua fala, o governador relacionou a preservação da floresta com benefícios que ultrapassam fronteiras nacionais.

“A preservação que fazemos na Amazônia beneficia o Acre, mas também a França, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos, beneficia todo o planeta, porque somos um só. Dessa forma, é injusto que, além de bancarmos solitariamente todo esse processo, ainda sejamos impedidos de desenvolver o nosso potencial, porque outras comunidades não corresponderam às responsabilidades do seu tempo”, afirmou.

Cameli ressaltou que o Acre mantém cerca de 85% de sua cobertura florestal intacta e que o estado foi pioneiro na formulação de políticas voltadas à conservação ambiental.

O evento foi aberto pelo fundador e cochairman do Lide Brasil, João Doria, que agradeceu a presença das autoridades e destacou a importância do diálogo proposto, citando inclusive os mais de 40 jornalistas que acompanharam os debates.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

