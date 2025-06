Gladson destaca luta e superação nos 63 anos de elevação do Acre à categoria de Estado

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, publicou neste sábado (15) um vídeo em homenagem aos 63 anos de emancipação do estado. Gravado em pontos históricos do Estado e com imagens de agendas de trabalho, o material apresenta uma mensagem que rememora a trajetória do Acre, enfatiza o papel da população na construção do estado e aponta perspectivas para o futuro.

Na gravação, Mailza menciona aspectos culturais e econômicos do Acre, como os festivais indígenas, a culinária regional e o avanço do Produto Interno Bruto (PIB), que deve crescer 2,9% em 2025, segundo projeções do governo estadual.

“Quando a gente fala do Acre, fala de um povo que resiste, que sonha, que planta, colhe, cria e constrói”, afirma a vice-governadora na narração. O vídeo também traz referências ao etnoturismo e à preservação ambiental, com destaque para o Parque Nacional da Serra do Divisor e o Rio Crôa.

Entre os elementos que reforçam a identidade acreana, ela menciona pratos tradicionais como o tacacá, a farinha de Cruzeiro do Sul e o mingau de banana, apresentados como parte do cotidiano e da memória afetiva das famílias locais. Ao final, Mailza reforça a importância da união e da valorização das raízes culturais para enfrentar os desafios do presente e construir o futuro do estado. “É tempo de acreditar”, menciona, em convite aos acreanos para seguirem unidos em direção ao futuro, com raízes firmes e olhos voltados para o amanhã.

