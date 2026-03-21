Gladson defende Jéssica Sales como possível vice de Mailza e repudia exclusão por orientação sexual: “Democracia é respeitar as escolhas”

Governador respondeu pergunta direcionada à pré-candidata e afirmou que eleitorado está atento a propostas, não a questões pessoais

Durante entrevista concedida na sexta-feira (20), o governador do Acre, Gladson Cameli, assumiu a resposta a um questionamento direcionado à vice-governadora Mailza Assis e pré-candidata ao governo, ao comentar a possível composição de chapa com o nome de Jéssica Sales.

“Democracia é isso: cada um tem suas escolhas, e ninguém pode impedir o outro de seguir o caminho que acredita”, afirmou o governador.

A pergunta, feita com base em articulações internas do MDB que apontariam o nome de Jéssica como já consolidado nos bastidores, também levantou se o fato de a ex-deputada ter um relacionamento homoafetivo poderia impactar a base eleitoral conservadora de Mailza. Antes que a vice-governadora respondesse, Cameli pediu a palavra e conduziu a resposta.

O governador destacou que o cenário político atual exige maturidade e respeito às diferenças, citando como exemplo eleições recentes no estado. Segundo ele, disputas acirradas, como a ocorrida em Cruzeiro do Sul em 2024, demonstram que o eleitorado está atento a propostas e não a questões pessoais.

“Não vejo isso como problema. Estamos em 2026, com informação e tecnologia chegando a todos. Cada partido tem suas afinidades para indicar nomes, mas o mais importante é respeitar a democracia”, reforçou.

Cameli também enfatizou que a decisão final cabe à população e defendeu que posicionamentos individuais não devem ser motivo de exclusão no debate político.

“Quem sou eu, quem é a Mailza ou qualquer outro para impedir alguém de seguir a vida como escolheu? Se eu defendo a democracia, preciso praticá-la”, declarou.

O governador pediu desculpas à vice-governadora por ter respondido à pergunta em seu lugar, mas reiterou que considerou necessário se posicionar diante do tema.

Cenário eleitoral

A fala de Gladson ocorre em meio às articulações do MDB para definir o nome que ocupará a vaga de vice na chapa de Mailza Assis. Jéssica Sales, ex-deputada federal e filha do presidente estadual do partido, Vagner Sales, é uma das principais cotadas para o cargo, ao lado do ex-prefeito Marcus Alexandre.

O MDB deve realizar reuniões nos próximos dias para definir o nome que será apresentado à pré-candidata Mailza Assis. A escolha do vice é considerada estratégica para consolidar alianças e ampliar a capilaridade da chapa nas diferentes regiões do estado.

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