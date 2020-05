assessoria

O governador Gladson Cameli recebeu as associações militares (AME, ASSOF, APRABMAC, APRAPMAC e ST/SGT da PM) para uma reunião no final da tarde desta terça-feira, dia 12, no escritório governamental.

Na pauta estava o debate da situação atual e o anúncio da retomada das negociações sobre a titulação em um novo formato. Também estiveram presentes o vice-governador Major Rocha, a quem o governador pediu ajuda na resolução da questão, e o secretário de segurança, Paulo César.

_____________

De acordo com os militares o erro do governo foi seguir o caminho para o legislativo criando uma gratificação que já é um direito da categoria.

_____________

De acordo com os representantes, a discussão volta a ser na esfera administrativa, como foi defendida desde o início, a partir do parecer enviado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros à PGE e SEPLAG para corrigir a situação. O governador concordou com a proposta e espera a solução.

Desde a noite de ontem, muitos militares estão usando as redes sociais para cobrar o governador Gladson Cameli o cumprimento da promessa realizada durante a campanha e reafirmada ao longo de seu governo.

Esse é mais um capítulo sendo escrito dessa novela, que ainda promete vários.

Comentários