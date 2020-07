A determinação deve ser publicada em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE), nas próximas horas

Após o apelo de líderes religiosas, o governador Gladson Cameli (Progressistas) tomou uma decisão. Vai permitir a reabertura das igrejas em todo o Estado do Acre, em novo decreto que ainda não tem data de publicação.

Com o novo decreto, templos religiosos no Acre serão liberados com até 20% de sua capacidade de lotação e com recomendações de higiene como o uso de máscara e álcool em gel e distanciamento entre as pessoas. Um templo com capacidade para 200 pessoas, por exemplo, só poderá receber no máximo 40.

Segundo informações, o decreto liberando as atividades nos templos já foi assinado pelo governador do Acre, Gladson Cameli, após enorme pressão de pastores de diferentes igrejas e políticos do meio religioso, em especial evangélicos.

“O que eu posso garantir é que no decreto de segunda não estavam as igrejas. Mas eu bati o pé e disse, vamos abrir as igrejas”, declarou Gladson.

Cameli também garantiu que a reabertura das igrejas deve ocorrer com os devidos protocolos necessários. “Vamos abrir dentro do limite. Mas, quem não quiser abrir, que não abra”, concluiu.

E bom lembrar que na faixa laranja, cor que representa situação de alerta, segundo regras estabelecidas pelo comitê de enfrentamento à covid-19, na capital começou a retomar algumas atividades, mas com restrições.

Os indicadores avaliados para a reclassificação apontam uma taxa de distanciamento social de 45%, de ocupação de leitos de enfermaria em 47% e de leitos de UTI em 70%.

