Gladson confirma presença na Cavalgada e na ExpoSena Rural Show
O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), convidou pessoalmente, nesta quarta-feira (10), o governador Gladson Cameli (PP) para participar das festividades do município. Cameli confirmou presença na cavalgada marcada para o próximo dia 20 e também na Exposena Rural Show. Além disso, garantiu que estará presente no desfile cívico do dia 25 de setembro.
“Estou aqui para agradecer o convite. Confirmo minha presença na cavalgada e também no desfile cívico”, afirmou o governador.
Cameli aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso com o município, destacando que continuará apoiando Sena Madureira por meio de convênios e parcerias. Ele também elogiou a gestão do prefeito Gerlen Diniz. “Os números mostram isso. Estamos juntos”, concluiu.
Ifac abre seleção para professores formadores da UAB em Rio Branco
O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta semana o Edital nº 10/2025, que abre inscrições para a seleção de professores formadores que irão atuar no curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (Gepem), ofertado pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).
As vagas são destinadas exclusivamente a docentes do quadro efetivo do Ifac, que terão a oportunidade de desempenhar atividades de ensino e orientação na modalidade de Educação a Distância (EaD), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Segundo o edital, cada professor selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 1.850,00 por cada 15 horas-aula ministradas, respeitando os limites estabelecidos pelo sistema UAB. O pagamento será feito diretamente pela Capes, sem vínculo empregatício com o instituto.
Entre os componentes curriculares disponíveis estão disciplinas como Gestão e Coordenação Pedagógica no Ensino Médio, Educação como Direito Humano e Justiça Curricular, Oficina de Libras, Estratégias para Avaliação e Planejamento Curricular, entre outras.
Para concorrer, o candidato deve ter título mínimo de mestrado, experiência de pelo menos um ano no magistério superior e comprovar atuação na modalidade EaD em funções como professor formador, tutor ou conteudista. Também é exigida disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação às atividades.
As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 21 de setembro de 2025, por meio de formulário eletrônico disponível no endereço forms.gle/
O resultado preliminar será divulgado em 3 de outubro, com prazo para recursos entre os dias 4 e 8 do mesmo mês. Já a lista final de selecionados será publicada em 10 de outubro, no portal de editais do Ifac (editais.ifac.edu.br) .
Gladson e Gabriela Câmara entregam 300 títulos definitivos a famílias em Acrelândia
Na manhã desta quarta-feira (10), Acrelândia viveu um momento histórico com a entrega de 300 títulos definitivos de propriedade pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE). A iniciativa garante segurança jurídica, dignidade e tranquilidade para famílias que, há duas décadas, aguardavam pela regularização de seus imóveis.
O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli (PP) e da vice-governadora Mailza Assis (PP) que reafirmaram o compromisso com a regularização fundiária como política pública essencial para o desenvolvimento social e econômico dos 22 municípios acreanos.
Também foram destacados os apoios da deputada federal Socorro Nery (PP), que acompanha de perto as ações do ITERACRE, e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Manoel Moraes (PP), responsável pela destinação de R$ 1,5 milhão para fortalecer as atividades de campo e pela atuação legislativa em favor da regularização rural no Acre.
Há 20 anos, Acrelândia recebeu um processo de regularização urbana realizado de forma incompleta, que resultou em títulos simbólicos sem validade jurídica. Isso gerou insegurança para milhares de famílias e comprometeu o planejamento urbano da cidade.
Diante desse cenário, o ITERACRE, em parceria com a prefeitura, a Câmara de Vereadores e o cartório, montou uma força-tarefa para analisar mais de 2 mil lotes, corrigindo falhas e atualizando a situação cadastral dos imóveis. Além da parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.
Com apoio técnico, jurídico e administrativo, e a parceria firme do Tribunal de Justiça, o ITERACRE conseguiu transformar expectativa em realidade. “O desafio foi grande, mas cada recurso investido foi convertido em benefício direto para quem mais precisa, garantindo segurança jurídica e qualidade de vida”, destacou Gabriela Câmara, presidente do instituto.
A cerimônia foi realizada na escola inaugurada pelo ex-governador Orleir Cameli, que também será contemplada pelo programa estadual Minha Terra de Papel Passado.
Segundo o ITERACRE, este é o ano da execução. Atualmente, 14 frentes de trabalho estão em andamento em todo o estado, com previsão de beneficiar mais de 10 mil famílias urbanas, rurais e também entidades religiosas. Todas as etapas de registro estão em fase final para que os títulos cheguem às mãos dos acreanos.
“O Governo do Acre tem trabalhado para cuidar das pessoas. Hoje, 300 famílias podem dormir tranquilas sabendo que agora são, de fato, donas de seus imóveis. Esse é o fruto do trabalho de muitas mãos e do compromisso de transformar o Acre em um estado mais justo e desenvolvido”, concluiu a presidente do ITERACRE.
Ingressos da Expo Fronteira em Assis Brasil serão trocados por alimentos
A organização da 1ª Expo Fronteira anunciou uma novidade especial: os ingressos dos shows do evento poderão ser adquiridos por meio da troca de alimentos.
O objetivo da iniciativa é arrecadar mantimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Dessa forma, a Expo Fronteira se torna não apenas um espaço de cultura e lazer, mas também de solidariedade e cuidado com a comunidade.
Até o momento, foi confirmado apenas o show do cantor Vitinho Imperador, grande atração nacional, mas em breve a organização divulgará a programação completa e a quantidade de alimentos necessária para garantir o acesso ao evento.
“Queremos fazer da Expo Fronteira uma festa que valorize nossa cidade e também contribua para quem mais precisa”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A população pode aguardar novidades nas próximas semanas, já que outras atrações e detalhes serão revelados até a data da Expo Fronteira.
