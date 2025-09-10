Gladson confirma presença na Cavalgada e na ExpoSena Rural Show

Na manhã desta quarta-feira (10), Acrelândia viveu um momento histórico com a entrega de 300 títulos definitivos de propriedade pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE). A iniciativa garante segurança jurídica, dignidade e tranquilidade para famílias que, há duas décadas, aguardavam pela regularização de seus imóveis.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli (PP) e da vice-governadora Mailza Assis (PP) que reafirmaram o compromisso com a regularização fundiária como política pública essencial para o desenvolvimento social e econômico dos 22 municípios acreanos.

Também foram destacados os apoios da deputada federal Socorro Nery (PP), que acompanha de perto as ações do ITERACRE, e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Manoel Moraes (PP), responsável pela destinação de R$ 1,5 milhão para fortalecer as atividades de campo e pela atuação legislativa em favor da regularização rural no Acre.

Há 20 anos, Acrelândia recebeu um processo de regularização urbana realizado de forma incompleta, que resultou em títulos simbólicos sem validade jurídica. Isso gerou insegurança para milhares de famílias e comprometeu o planejamento urbano da cidade.

Diante desse cenário, o ITERACRE, em parceria com a prefeitura, a Câmara de Vereadores e o cartório, montou uma força-tarefa para analisar mais de 2 mil lotes, corrigindo falhas e atualizando a situação cadastral dos imóveis. Além da parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.

Com apoio técnico, jurídico e administrativo, e a parceria firme do Tribunal de Justiça, o ITERACRE conseguiu transformar expectativa em realidade. “O desafio foi grande, mas cada recurso investido foi convertido em benefício direto para quem mais precisa, garantindo segurança jurídica e qualidade de vida”, destacou Gabriela Câmara, presidente do instituto.

A cerimônia foi realizada na escola inaugurada pelo ex-governador Orleir Cameli, que também será contemplada pelo programa estadual Minha Terra de Papel Passado.

Segundo o ITERACRE, este é o ano da execução. Atualmente, 14 frentes de trabalho estão em andamento em todo o estado, com previsão de beneficiar mais de 10 mil famílias urbanas, rurais e também entidades religiosas. Todas as etapas de registro estão em fase final para que os títulos cheguem às mãos dos acreanos.

“O Governo do Acre tem trabalhado para cuidar das pessoas. Hoje, 300 famílias podem dormir tranquilas sabendo que agora são, de fato, donas de seus imóveis. Esse é o fruto do trabalho de muitas mãos e do compromisso de transformar o Acre em um estado mais justo e desenvolvido”, concluiu a presidente do ITERACRE.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários