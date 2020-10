O governador Gladson Cameli está embarcando agora pela manhã para Rio Branco, vindo de Brasília, e deve chegar otimista com os resultados de sua conversa com o presidente Bolsonaro, que assegurou a continuidade de obras e ações importantes para o Acre.

____________________

Gladson afirmou que acertou a vinda do presidente na segunda quinzena de dezembro ara a inauguração da ponte do Madeira, que ele assegurou ficar pronta nessa data.

____________________

Na sua visita ao Acre Bolsonaro também deve assinar, junto com o governador, a ordem de serviço para a construção da nova maternidade da capital, para a qual o presidente também garantiu verbas, além de outros projetos que devem ser autorizados até essa data.

Tão logo chegue a Rio Branco, o governador deve se reunir, ainda hoje, de forma reservada, com a prefeita Socorro Neri para acertar demandas em comum, debater a campanha municipal de Rio Branco e a participação do governador em eventos e ações. Também será definida maior integração as estruturas do município e do governo.

