Gladson Cameli propõe criação de Secretaria Adjunta de Empreendedorismo e Turismo no Acre

Projeto enviado à Aleac prevê extinção do cargo de Ouvidor Fundiário para custear nova estrutura; governo afirma que medida visa agilizar gestão sem criar despesas extras

O governador Gladson Cameli encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (28) um projeto de lei que cria a Secretaria Adjunta de Empreendedorismo e Turismo dentro da estrutura da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (SETE). A proposta tem como objetivo aperfeiçoar a gestão e aumentar a capacidade de execução das políticas estaduais para esses setores.

De acordo com a justificativa do governo, a nova secretaria adjunta funcionará como unidade administrativa superior às diretorias existentes, criando um ponto de coordenação executiva que integrará planejamento, orçamento e entrega de políticas públicas.

“Isso reduzirá retrabalho e tempos de decisão entre o Gabinete do Secretário e as Diretorias”, afirmou Cameli.

Aspectos financeiros e estruturais:

Custeio: O salário do secretário adjunto sairá do valor mensal de R$ 2.264.297,19 já destinado ao pagamento de cargos comissionados

Compensação: O cargo de Ouvidor Fundiário e de Meio Ambiente será extinto (matéria também está na Aleac para apreciação)

Sem nova despesa: Governo enfatiza que não está criando novo cargo, mas reestruturando a organização existente

A proposta busca otimizar a gestão do turismo e empreendedorismo no estado, setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico do Acre, sem onerar adicionalmente os cofres públicos.

Veja a nota na íntegra

Nota de esclarecimento sobre proposta de remanejamento de cargo no governo do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), informa que o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Acre nesta segunda-feira, 27, que estabelece a estrutura básica da administração do Poder Executivo e visa à inclusão do cargo de secretário adjunto à pasta, não acarretará ônus financeiro ao Estado.

Destaque-se, ainda, que o projeto trata apenas de remanejamento do cargo de uma secretaria para outra, além de determinar a extinção do cargo de ouvidor agrário do Estado.

O custeio da remuneração do secretário adjunto da Sete será deduzido do valor referencial mensal, previamente estipulado no Art. 2º da Lei nº 4.085, de 16 de fevereiro de 2023.

Ressalte-se que a alteração na Lei Complementar nº 419, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece a estrutura básica da administração do Poder Executivo, tem o objetivo de aperfeiçoar, além da gestão da pasta, a governança e a capacidade de execução da política estadual de turismo e de estímulo ao empreendedorismo, áreas de competência da secretaria, em benefício da geração de emprego e renda, do ambiente de negócios e do desenvolvimento sustentável do estado.

Marcelo Messias

Secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo

