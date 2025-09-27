Gladson Cameli pega mototáxi com a namorada em Tarauacá

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), compartilhou neste sábado, 27, um vídeo em suas redes sociais mostrando um momento descontraído durante agenda no município de Tarauacá. Ao lado da namorada, a influencer e empresária Karol Queiroz, o governador pegou um mototáxi para se deslocar pela cidade.
Na gravação, Gladson aparece usando capacete e comenta sobre as ações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), antes de embarcar no veículo conduzido por um mototaxista local.
“Oi pessoal, é entregando capacete, é fazendo ações sociais que o nosso Detran está fazendo e eu vou agora com a mototaxista aqui de Tarauacá, que vai me conduzir até o nosso aeródromo de Tarauacá”, escreveu.
Museu dos Povos Acreanos faz parte do segmento histórico-cultural em Rio Branco. Foto: Pedro Devani/Secom
O turismo é responsável por gerar milhões de empregos diretos e indiretos em diferentes partes do mundo. Mais do que impulsionar a economia, a atividade valoriza o patrimônio histórico, cultural e natural. No Acre, múltiplos segmentos estão presentes no cotidiano de visitantes e moradores, revelando a variedade de experiências que o estado oferece.
Da arqueologia às tradições indígenas, passando pelo ecoturismo, pela observação de aves e pelo histórico-cultural, o Acre demonstra que seu potencial vai muito além da floresta. Para marcar o Dia Mundial do Turismo, celebrado neste sábado, 27, conheça os principais segmentos que fortalecem a economia acreana.
Turismo histórico-cultural: memória e identidade
O segmento histórico-cultural valoriza a memória e os patrimônios arquitetônicos do Acre. De acordo com a mestre em Turismo e servidora da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Adalgisa Bandeira, este segmento pode ser encontrado em Rio Branco, por meio dos museus, prédios históricos, praças, monumentos e igrejas.
Além da capital, Adalgisa cita municípios como Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Xapuri e Porto Acre como importantes referências.
Para a guia Marina Luckner, do Museu dos Povos Acreanos, não há turismo sem cultura e destaca a importância do segmento. “O segmento histórico-cultural valoriza os nossos patrimônios, sejam eles imateriais ou materiais. Trazer para os jovens, principalmente, sobre a história deles e das famílias deles, é conhecimento e resgate à memória”, afirma.
Turismo indígena: identidade e reciprocidade
O turismo indígena tem se fortalecido nos últimos anos por meio dos festivais culturais. Segundo Adalgisa, eles começaram após um encontro realizado em 2000.
O segmento é encontrado principalmente em Mâncio Lima, com o povo Puyanawa; em Tarauacá, com os Yawanawa e Huni Kuin; em Feijó, com os Shanenawa; e em Assis Brasil, com os Jaminawa e Manchineri.
Festival Atsa Puyanawa, em Mâncio Lima. Foto: Marcos Vicentti/Secom
A historiadora Liliane Puyanawa reforça a importância do etnoturismo, que permite vivenciar tradições indígenas de perto: “para nós, é uma oportunidade de transmitir saberes, cultura e tradição. Para quem participa, é uma experiência de aprendizado e respeito”.
Turismo arqueológico: grandiosidade ancestral
A arqueóloga Raquel Frota, servidora da Sete, explica que o segmento possibilita o reconhecimento da história ancestral do Acre, especialmente por meio dos geoglifos.
“O segmento é tudo que envolve o descobrimento e a visitação de sítios arqueológicos, cerâmicas e componentes preservados em museus, que falam sobre povos que viveram aqui há muitos séculos. Hoje temos geoglifos que estão aptos à visitação, como o Baixa Verde, o Severino Calazans e o Jacó Sá, todos na BR-317. Esse segmento é importantíssimo para que a gente se reconheça enquanto seres humanos capazes de realizar obras grandiosas, sem precisar olhar apenas para exemplos da Europa ou de outros continentes”, explica.
Em todo o estado, já foram identificados mais de mil geoglifos, mas apenas 462 foram registrados, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tombou como patrimônio cultural do Brasil a estrutura do Sítio Arqueológico Jacó Sá, em 2018.
Ecoturismo: natureza e sustentabilidade
No Acre, o ecoturismo se desenvolve principalmente em áreas de proteção ambiental. “As pessoas vão visualizar o panorama e contemplar o meio ambiente preservado. No estado, podemos encontrar no Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, na Área de Proteção Ambiental [APA] Lago do Amapá, em Rio Branco, e em outros locais da capital e do interior”, explica Adalgisa.
O guia de turismo Tássio Fúria, da empresa Fúria Aventura, reforça que o ecoturismo é um dos carros-chefes do estado:
“As pessoas vêm em busca de trilhas, caminhadas, contato com comunidades, árvores centenárias, animais, rios e até frutas da região. Para quem vem de grandes cidades, isso é um diferencial enorme”, destaca.
Observação de aves: riqueza da biodiversidade
O Birdwatching, ou observação de aves, tem conquistado visibilidade nacional e internacional no Acre. A prática consiste em registrar aves raras ou endêmicas, especialmente em áreas como o Parque Nacional da Serra do Divisor e o Parque Estadual Chandless.
O biólogo Ricardo Plácido, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), reforça o crescimento da observação de aves no Acre. “A atividade tem crescido muito nos últimos dez anos. O Acre é repleto de espécies que chamam a atenção do Brasil e do mundo, inclusive espécies novas que foram recentemente descritas, então é um local da Amazônia em que há grandes possibilidades de você ter surpresas ao ‘passarinhar’”, explica.
O biólogo registrou em foto, pela primeira vez na história, o tovacuçu-xodó (grallaria eludens). O registro aconteceu em janeiro de 2025, no habitat natural da ave, no Parque Estadual Chandless, situado entre os municípios de Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus.
Turismo religioso
De acordo com Adalgisa, o turismo religioso é voltado para a fé: “as pessoas que estão em busca da fé, da cura, participam de manifestações religiosas. Está ligado a essas questões. Em Rio Branco, a referência é a Catedral Nossa Senhora de Nazaré e outras paróquias importantes, e também o Círio de Nazaré, uma festividade religiosa que atrai muitos fiéis”.
Este segmento pode ser encontrado também em Cruzeiro do Sul, com a Catedral Nossa Senhora da Glória e o novenário que acontece celebração à padroeira da cidade, e em Xapuri, com a festividade religiosa em celebração ao dia de São Sebastião, que marca o dia 20 de janeiro.
“Temos também outros santos da floresta que podem estar relacionados ao segmento. Em Assis Brasil tem uma procissão em celebração a Santa Raimunda Alma do Bom Sucesso, especialmente entre os seringueiros e povos da floresta, e São João do Guarani em Xapuri, que não são canonizados pela Igreja Católica, mas populares acreditam ser milagrosos”, explica.
Turismo de aventura
Neste segmento, as trilhas são destaque, com a Trilha Chico Mendes, de longo curso, como principal referência.
“A trilha Chico Mendes está implantada para até sete pernoites e o retorno com oito dias, mas pode ser feito por etapas, parcialmente em até três dias ou somente até a primeira colocação. Além disso, temos também o Parque Nacional da Serra do Divisor, que tem uma caminhada em trilha na montanha na Serra. Na área Norte do Parque, existe uma comunidade chamada Pé da Serra e lá tem várias cachoeiras, uma associação de moradores e tem equipamentos de hospedagem, que oferecem estadia, alimentação e guia local”, afirma.
Turismo de negócios e eventos
Grandes eventos realizados no estado também movimentam o turismo, como a Expoacre, em Rio Branco, e a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, que atraem visitantes locais, nacionais e internacionais.
“É o segmento que mais atrai visitantes ao Acre, porque quando elas não vêm pela história do estado, elas vêm em busca de fechar negócios ou participar de eventos. Além da Expoacre na capital e em Cruzeiro do Sul, há festivais muito popularizados que atraem turistas locais aos municípios onde são realizados os eventos”, explica.
Em 2025, levantamento da Sete apontou que hotéis de Rio Branco registraram altas taxas de ocupação durante a 50ª edição da Expoacre. O estudo, realizado em seis estabelecimentos, reforça a relevância da feira não apenas como vitrine de negócios, mas também como geradora de renda para o turismo.
Celebração em dose dupla
Neste sábado também se comemora o Dia do Turismólogo e dos Profissionais do Turismo, responsáveis por elaborar políticas e iniciativas que impulsionam o setor.
Para o secretário da Sete, Marcelo Messias, também turismólogo, a data celebra a importância do setor e dos profissionais que atuam como fortalecedores do setor. “O turismo gera renda, movimenta a economia e valoriza a nossa identidade cultural. No Acre, temos a alegria de contar com profissionais dedicados que transformam potenciais em experiências únicas para quem nos visita. Cada segmento valoriza a força do estado e mostra ao mundo nossas riquezas. Parabenizo os turismólogos e todos que atuam neste setor, que unem esforços para consolidar cada vez mais o Acre como destino turístico”, destaca.
Na Sete, os profissionais da área estão alinhados quanto ao que é ser turismólogo e o que é fazer turismo. Para eles, a profissão é essencial, desde o planejamento, até a consolidação do produto turístico na prateleira para comercialização ao cliente. Mais que fomentar a economia, segundo os profissionais, trabalhar com o turismo é fortalecer a identidade, história e cultura do destino Acre.
Número de pacientes transplantados no Acre já ultrapassa 500. Foto: Neto Lucena/Secom
Mais de 47 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no Brasil. O país possui o maior sistema público de transplantes do mundo e ocupa a segunda posição global em número de procedimentos realizados. No Acre, o cenário é cada vez mais promissor, pois o estado já desponta como referência em transplantes na região amazônica, oferecendo qualidade de vida a quem depende desse gesto de solidariedade.
O Serviço de Transplantes, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em parceria com a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), tem mudado a realidade de muitos acreanos. Ao garantir o bem-estar, o programa devolve esperança a pacientes transplantados, que encontram na nova chance a oportunidade de reconstruir histórias e sonhar novamente com um futuro digno.
O Sistema Único de Saúde (SUS) no estado já realiza transplantes em quatro especialidades: rim, fígado, córnea e ósseo (tecido musculoesquelético). Desde a implantação do programa, em 2006, foram realizados com sucesso 557 procedimentos. Desse total, 107 são renais, 340 de córnea, 108 hepáticos e 2 de tecido musculoesquelético.
Em 2025, a rede pública de saúde já contabiliza 28 cirurgias concretizadas, e a expectativa é que, até o fim do ano, esse número ultrapasse 50. Ao longo do tempo, a iniciativa tem recebido investimentos contínuos e, nos últimos seis anos, foi ainda mais fortalecida.
Valéria Monteiro é enfermeira de carreira e, atualmente, trabalha como coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre. De acordo com ela, o serviço é responsável por todo o preparo do paciente, desde o momento em que recebe a indicação para o transplante até sua chegada à unidade. Esse processo ocorre por meio de encaminhamento médico, já que o transplante é considerado uma subespecialidade dentro da própria especialidade médica.
“Temos uma equipe multidisciplinar que acompanha o paciente desde o início. Contamos com psicóloga, assistente social e enfermeiras, e realizamos o acompanhamento de forma conjunta. Também agendamos todos os exames pré-transplante e fazemos a avaliação com todos os profissionais, pois o paciente precisa da liberação de cada um deles”, explica a enfermeira.
Além disso, antes do transplante o paciente passa por uma série de exames, como coleta de sangue e eletrocardiograma, para confirmar se está apto ao procedimento. Enquanto isso, a equipe médica se mobiliza para localizar o órgão e avaliar suas condições. No Brasil, a doação só é realizada mediante autorização da família, e cada órgão precisa ser liberado individualmente. Esse diálogo ocorre nos casos de morte encefálica.
A distribuição dos órgãos segue atualmente um critério de regionalização. Os doadores do Acre têm prioridade para pacientes que estão na fila do estado. Caso não haja alguém compatível, os órgãos podem ser ofertados para fora. Os pacientes permanecem na fila de espera até surgir a oportunidade de um transplante com um doador compatível.
Valéria ressalta que a meta é ampliar cada vez mais os transplantes na rede pública de saúde, já que se tratam de procedimentos de alta complexidade: “Quanto mais modalidades de transplante realizarmos, maior será o acesso da população do nosso estado a esses tratamentos.”
para o governador Gladson Camelí, os transplantes representam a esperança de uma nova vida para milhares de pessoas, e por isso a doação de órgãos é um ato de amor e solidariedade que precisa ser incentivado por toda a sociedade.
”Aqui no Acre, temos avançado na estrutura de saúde e na conscientização da população sobre esse gesto tão nobre. Como governador, reforço nosso compromisso em apoiar políticas públicas que ampliem o acesso aos transplantes e salvem mais vidas. Cada doador é um herói anônimo que transforma dor em esperança, e isso merece todo o nosso reconhecimento”, reforça.
O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, ressalta que o governador Gladson Camelí tem assegurado todos os recursos necessários para que os transplantes realizados no Acre ocorram com cada vez mais segurança e que o serviço alcance o mais alto padrão de qualidade.
“O Acre tem despontado na Região Norte e também a nível nacional na realização de transplantes e é um grande desafio logístico continuar esse trabalho que salva vidas, pois 80% dos transplantes realizados aqui ocorrem com doações de fora do estado. Por isso, precisamos cada vez mais conscientizar a população de que a doação de órgãos é um gesto de amor que ultrapassa a dor da perda. Quando uma família diz sim, ela transforma lágrimas em esperança e oferece a chance de uma nova vida para quem aguarda na fila”, afirma.
Vida transformada
“Eu ficava triste porque não sabia se o transplante iria acontecer e tinha medo de ir a óbito. Quando recebi a notícia de que a cirurgia seria realizada, fiquei muito animado e cheio de felicidade.” Aos 14 anos, Edson Lima viu a vida dar uma reviravolta após ser diagnosticado com a Doença de Wilson e precisar, por causa da situação, realizar um transplante de fígado.
Natural de Epitaciolândia, o jovem apresentou os primeiros sintomas da doença em 2022 e iniciou atendimento no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. Posteriormente, foi encaminhado à capital para acompanhamento com médicos especialistas, em busca de um diagnóstico preciso.
A mãe, Aurinéia Lima, relata que, ao chegar à Fundhacre, tudo aconteceu com rapidez. Desde o primeiro atendimento com o especialista Thor Dantas, não demorou para que recebessem a notícia de que Edson precisaria passar por um transplante. Apesar do medo inicial, toda a família permaneceu otimista, na esperança de que um doador fosse encontrado.
“Quando chegou o dia em que ele foi chamado para fazer o transplante, para nós foi uma alegria. O Edson chorou bastante, meu tio, que veio conosco, chorou também. Agradecemos a Deus e à família que fez a doação. Hoje, meu filho é um menino saudável”, conta Aurinéia.
Desde então, a cada três meses, o adolescente retorna à Fundação Hospitalar acompanhado de seus familiares para dar continuidade ao acompanhamento de sua saúde. Os profissionais atuam no monitoramento constante, realizando exames e avaliações para garantir que seu organismo esteja reagindo bem ao procedimento.
Importância da doação de órgãos
O Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro no Brasil. Apesar da data específica, todo o mês é dedicado ao Setembro Verde, campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância de doar, incentivando as pessoas a conversarem com seus familiares sobre o desejo, já que a doação só é realizada com autorização familiar. O verde simboliza a esperança de vida renovada por meio desse ato de solidariedade.
Durante este período, toda a força-tarefa da Saúde do Acre entra em ação para mobilizar a população e desmistificar informações sobre os transplantes, por meio de palestras em escolas e da promoção de simpósios. Além disso, dedica-se a compartilhar histórias de pessoas cuja vida foi transformada, encontrando no transplante uma oportunidade de recomeço.
Ketiene Martins integra a equipe de enfermagem da Organização de Procura de Órgãos (OPO) e tem como principal responsabilidade realizar as conversas com famílias de possíveis doadores, na tentativa de viabilizar a doação de órgãos. Há 10 anos atuando nessa função, ela observa que a população acreana avançou de forma significativa no entendimento sobre a importância do assunto, embora ainda haja muito a ser melhorado.
Segundo ela, a população acreana demonstra grande generosidade e empatia, colocando-se no lugar do próximo mesmo em momentos de dor. Em diversas entrevistas familiares, realizadas logo após a perda de um ente querido, muitas famílias ainda assim optam por autorizar a doação de órgãos, garantindo esperança a quem aguarda por um transplante.
“A entrevista familiar é um processo muito delicado e requer muita empatia, em que sejamos capazes de nos colocar no lugar do outro e transformar a dor em possibilidade de vida. A partir da morte de um ente querido, podemos dar continuidade à vida em outras pessoas. É a maior prova de que a existência pode seguir através do próximo”, conta Ketiene.
Um dos maiores desafios nesse trabalho é a desinformação sobre o tema e a disseminação de notícias falsas, que acabam desqualificando a atuação dos profissionais da área. A falta de conhecimento básico sobre os transplantes faz com que muitos familiares recusem a doação dos órgãos de seus entes queridos.
Diante disso, Ketiene ressalta a importância da campanha Setembro Verde, que tem contribuído de forma significativa para mudar a percepção da sociedade. Segundo ela, graças ao empenho do Estado em conscientizar a população, vidas são transformadas e salvas diariamente pelo simples gesto de doar.
“As pessoas que têm interesse em ser doadoras devem conversar com a família para tornar o processo mais fácil. Diga à sua família que você é um doador. Muitas vezes, nos deparamos com uma mãe ou um avô dizendo não. As pessoas mais velhas ainda têm um pouco mais de resistência, mas isso vai mudando aos poucos. Se a minha vida terminou, quero que parte de mim possa salvar outras pessoas”, orienta.
Plano Estadual de Doação e Transplantes
Nos últimos anos, o governo federal tem intensificado as ações voltadas à doação de órgãos em todo o país, e o Acre também se destaca nesse cenário. Como resultado, foi homologado, por meio da Portaria SAES/MS nº 3.263, de 17 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira, 25, o Plano Estadual de Doação e Transplantes (PEDT) do Acre.
A homologação do PEDT possibilita ao Acre estruturar de forma mais eficiente sua rede de doação e transplantes. Com isso, o estado passa a contar também com maior apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde para a realização desses procedimentos de alta complexidade.
A portaria prevê, ainda, a ampliação do acesso da população aos transplantes, garantindo mais segurança e eficiência. Dessa maneira, o trabalho já desenvolvido pelos profissionais da saúde no Acre tende a avançar, tornando o serviço mais ágil para os cidadãos que dependem desse atendimento.
Atualmente, segundo a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, o sucesso dos procedimentos se deve também à parceria bem-sucedida com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), responsável por viabilizar a logística necessária para a captação de órgãos vindos de outros estados.
“Temos apoio da Sejusp e muitas vezes também da Força Aérea para captar órgãos em outros estados e isso exige um grande esforço das nossas equipes, pois é um imenso desafio, por isso, a doação local é fundamental para que a logística funcione de forma mais rápida e transforme histórias. Atualmente, mais de 200 pacientes estão na fila aguardando por um transplante, mas o primeiro passo para continuar salvando vidas é dizer ‘sim’ à doação de órgãos e conversar com os familiares a respeito do seu desejo de se tornar doador”, pontua Soron.
Marco histórico
Neste ano de 2025, o Acre alcançou um marco histórico: o 100º transplante hepático executado com sucesso. Realizado na Fundação Hospitalar, o procedimento tem sido responsável por preservar inúmeras vidas ao longo dos anos. O avanço é resultado direto dos investimentos do governo estadual, que vem fortalecendo a rede pública de saúde para garantir à população o acesso a tratamentos de alta complexidade.
O primeiro transplante de fígado realizado no Acre aconteceu em abril de 2014, há 11 anos, marcando também o pioneirismo do Sistema Único de Saúde na região Norte. O paciente Lúcio César Nepomuceno recordou a experiência com emoção até hoje.
“O transplante trouxe uma nova vida para mim. Inclusive foi a primeira frase que falei após a cirurgia: ‘Nasci de novo’. Fico feliz e emocionado ao ver que cem pessoas tiveram a chance de uma nova vida. É gratificante saber que esse tratamento avançou no Acre e está ajudando tanta gente”, disse Lúcio.
Um “sim” para a doação de órgãos pode salvar até oito vidas. Por trás desse gesto de solidariedade, está a chance de transformar histórias e oferecer uma nova oportunidade a quem aguarda na fila por um transplante. Cada autorização da família representa a continuidade da vida de muitos pacientes e a preservação de um legado de humanidade.
Garantia de um futuro
O governo do Estado do Acre, em parceria com o Ministério da Saúde, tem trabalhado de forma estratégica para ampliar o acesso aos transplantes no território acreano. Por meio de investimentos em infraestrutura, capacitação de equipes médicas e fortalecimento da rede de atendimento, a gestão busca garantir que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de realizar os procedimentos de alta complexidade com segurança e qualidade.
Assim como Edson e Lúcio César, centenas de pessoas têm suas vidas transformadas diariamente pelo sistema público de saúde do Acre. Por meio de programas como o de transplantes, muitos acreanos encontram a oportunidade de recuperar a saúde, retomar a dignidade e escrever novas histórias de vida.
Agora, por reconhecer a importância da doação, Edson deixa um recado: “Doem órgãos e doem vidas. Sejam o amanhã de alguém. Agora, com esse órgão novo, sei que poderei fazer muitas coisas, me formar, fazer uma faculdade e ter um futuro.”
Banco Central aconselha o correntista a ter cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O estado do Acre está enfrentando uma onda sem precedentes de crimes de estelionato, com registros que batem recordes históricos. De acordo com dados do painel de acompanhamento de registros nas delegacias da Polícia Civil do Acre e do Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre (MPAC), o ano de 2025 já registra o maior número de casos nos primeiros oito meses em comparação com os quatro anos anteriores.
Segundo os registros, até agosto, foram 4.200 ocorrências, superando os 3.995 casos do mesmo período em 2024 e consolidando uma tendência alarmante de crescimento. Em menos de cinco anos, o Acre acumulou quase 24 mil registros de estelionato nas delegacias, conforme dados divulgados pelo MPAC em abril deste ano. Não há registro de anos anteriores na plataforma.
De janeiro de 2021 a fevereiro de 2025, o total chegava a 23.542 casos, com picos anuais: 4.314 em 2021, 5.779 em 2022, 5.767 em 2023 e 6.637 em 2024. Apenas nos primeiros dois meses de 2025, foram 1.045 registros – um sinal precoce de que o ano seria excepcional. Agora, com os dados atualizados até agosto, os 4.200 casos indicam que 2025 pode superar facilmente os totais anteriores, projetando um fechamento anual acima de 7 mil ocorrências se a tendência se mantiver.
Os registros de janeiro a agosto dos últimos anos para uma comparação precisa, considerando que agosto é o mês mais recente disponível. Os dados revelam um aumento progressivo:
– Janeiro a julho de 2021: 2.799 casos;
– Janeiro a agosto de 2022: 3.359 casos;
– Janeiro a agosto de 2023: 3.254 casos;
– Janeiro a agosto de 2024: 3.995 casos;
– Janeiro a agosto de 2025: 4.200 casos;
A distribuição por municípios em 2025 mostra uma concentração urbana, com Rio Branco liderando disparado: 2.787 casos, representando 66,36% do total. Em seguida, vêm Cruzeiro do Sul (324 casos, 7,71%), Sena Madureira (124 casos, 2,95%) e Brasiléia (115 casos, 2,74%). Por outro lado, municípios menores registram números baixos, como Santa Rosa do Purus (apenas 3 casos, 0,07%), Jordão (11 casos, 0,26%) e Porto Walter (14 casos, 0,33%). Essa disparidade sugere que as fraudes estão mais ligadas a centros econômicos, onde há maior circulação de dinheiro e acesso a tecnologias usadas em golpes, como internet e aplicativos de pagamento.
O estelionato é definido no artigo 171 do Código Penal brasileiro como “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. A pena varia de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. No Acre, esses crimes vão desde golpes simples, como falsos anúncios online, até esquemas sofisticados envolvendo investimentos fraudulentos.
A onda de estelionatos não é apenas estatística; ela se reflete em casos reais que ganharam as manchetes. Em março de 2023, o esquema da ex-professora da rede pública Elydiane de Castro Gomes, acusada de aplicar golpes que somaram mais de R$ 400 mil. Condenada pela segunda vez em outubro daquele ano, ela cumpre pena em regime aberto, similar à sua primeira condenação em 2022.
Mais recentemente, em 24 de março de 2025, uma reportagem expôs o caso de Antônio Pereira de Oliveira Neto, proprietário da empresa Atos Engenharia. Ele é acusado de usar a parceria com a rede de lojas Gazin para atrair investimentos em placas fotovoltaicas e, em seguida, desaparecer com o dinheiro dos clientes. A Polícia Civil investiga o caso, que envolve dezenas de vítimas e prejuízos ainda não totalmente quantificados.
