Gladson Cameli mantém favoritismo na disputa pelo Senado e puxa votação de Márcio Bittar
Pesquisa mostra governador com 30,6% das intenções de voto, enquanto Bittar aparece em segundo com 18,1% na corrida pela segunda vaga
A TV Gazeta/Acre e a Delta Agência de Pesquisa divulgaram nesta sexta-feira (7/11) mais uma rodada de pesquisa referente ao cenário para o Senado Federal, 2026. Na pesquisa estimulada, o governador Gladson Camelí (PP) ficaria com a primeira vaga. Ele aparece com 30,61% das intenções de votos.
O cenário aponta para a consolidação de Cameli como principal nome da eleição para o Senado, com potencial de arrastar outros candidatos de sua base política. Bittar, que disputa a reeleição, se beneficia desse efeito na disputa pela segunda vaga contra outros concorrentes como Jorge Viana (PT) e Sérgio Petecão (PSD).
A segunda vaga ficaria com Marcio Bittar (PL). Ele tem 18,08% dos votos. Na terceira posição aparece Jorge Viana (PT), com 10,97%. Jéssica Sales (MDB) tem 10,04%, empatada com Jorge Viana, tecnicamente.
Também aparecem tecnicamente empatados Sérgio Petecão (8,54%); Eduardo Veloso (UB) (7,35%); e Mara Rocha (Republicanos) (6,67%). Brancos e nulos somam 2,19%. Não souberam responder são 5,54%.
A Delta também consultou o eleitor sem o nome do governador Gladson Camelí. Neste cenário, ele não aparece. Marcio Bittar tem 24,19%. Ou seja, levaria a primeira vaga. Na segunda vaga, quase todos aparecem empatados, tecnicamente. Jorge Viana tem 13,34%, Petecão, 12,90%; Eduardo Veloso, 12,71%; Jéssica Sales, 12,34%. Mara Rocha aparece com 8,98%.
Brancos e nulos somam 4,86%. Não souberam, 10,41%.
Quem você não votaria de jeito nenhum para o Senado
O petista Jorge Viana tem a maior rejeição entre os pré-candidatos ao Senado apresentados pela Delta. Ele aparece com 27,56% de rejeição. Petecão tem 16,83%. É o segundo mais rejeitado.
A republicana Mara Rocha tem a terceira maior rejeição: 9,35%. Gladson Camelí, 8,85%. Marcio Bittar, 7,86%. Jéssica Sales, 6,98% e Eduardo Veloso, 3,99%. Não souberam responder, são 18,58%.
Os números reforçam o favoritismo de Cameli na corrida ao Senado e mostram Bittar consolidado na segunda posição, distanciando-se dos demais concorrentes. A pesquisa ouviu 802 eleitores entre 29 de outubro e 5 de novembro em 14 municípios acreanos, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais.
Fim de semana no Acre terá calor intenso no sábado e temporal no domingo de ENEM
Mudança rápida no clima ocorre no dia do ENEM; pesquisador alerta para possíveis transtornos durante provas no domingo
O segundo fim de semana de novembro trará uma mudança brusca nas condições do tempo em todo o Acre. De acordo com o pesquisador Davi Friale, o sábado (8) será de calor intenso, muito sol e ventos fortes, enquanto o domingo (9) terá chuva forte e possibilidade de temporais em várias regiões – justamente no dia da aplicação das provas do ENEM.
A virada climática ocorrerá entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, quando as primeiras pancadas de chuva devem chegar acompanhadas de ventanias e trovoadas. Friale alerta para possíveis transtornos no domingo e recomenda que os candidatos ao ENEM se organizem com antecedência para evitar atrasos devido às condições climáticas.
A previsão indica que a próxima semana será de muita chuva não apenas no Acre, mas também em partes de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e áreas da Bolívia e do Peru.
Previsão detalhada
Sábado (8):
Sol e calor intenso
Ventos fortes do noroeste
Sensação térmica amenizada pela ventilação
Domingo (9):
Chuvas fortes com raios e ventanias
Início entre noite de sábado e madrugada
Tempo mais ameno sem friagem
Alertas para transtornos urbanos
Fenômenos meteorológicos
- Causa: Combinação entre sistema de baixa pressão (Argentina) e alta pressão (Atlântico Norte)
- Massa de ar polar fraca: Provocará chuvas, mas sem friagem
- Áreas mais afetadas: Rio Branco, Brasileia e municípios do leste e sul
Recomendações para o ENEM
- Organização: Sair com antecedência devido a possíveis transtornos
- Preparo: Levar guarda-chuva e proteção para chuva
- Acompanhamento: Monitorar condições climáticas no domingo
A previsão de tempo instável no domingo preocupa pela coincidência com o ENEM, que mobiliza milhares de estudantes no Acre. A rápida transição entre massas de ar é característica deste período do ano na região amazônica.
Pesquisa mostra que 65,7% dos eleitores do Acre desaprovam governo Lula
A pesquisa abrangeu 14 municípios acreanos, como Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Senador Guiomard
Uma pesquisa realizada pela Agência Delta, encomendada pela TV Gazeta/Acre e divulgada nesta sexta-feira (7), revela que 65,71% dos eleitores acreanos desaprovam a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento ouviu 802 eleitores entre 29 de outubro e 5 de novembro em 14 municípios do estado.
Apenas 26,8% dos entrevistados – equivalente a aproximadamente 215 pessoas – declararam aprovar o desempenho do chefe do Executivo federal. A pesquisa, que tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, abrangeu municípios como Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Senador Guiomard.
Os números indicam um cenário de significativa rejeição ao governo federal entre o eleitorado acreano no atual momento político.
STF forma maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro contra condenação
Com voto do ministro Cristiano Zanin, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta sexta-feira (7) para rejeitar recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a condenação de 27 anos e três meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado.
A defesa do ex-presidente contestava, nos embargos de declaração, pontos do acórdão que condenou Bolsonaro. O julgamento dos recursos dos condenados do núcleo 1 começou nesta sexta (7) e segue até a próxima sexta (14).
Os ministros Flávio Dino e Zanin seguiram o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, para considerar que todos os argumentos dos advogados já haviam sido discutidos pela Primeira Turma, seja na análise das preliminares ou no mérito do julgamento.
Segundo Moraes, os argumentos da defesa no recurso reproduzem apenas “inconformismo” com o desfecho do julgamento, sem apresentar de fato situações de omissões e contradições.
A defesa do ex-presidente apresentou embargos de declaração no último dia do prazo antes do processo entrar em trânsito em julgado, em 27 de outubro. No recurso, os advogados alegam “injustiças”, “erros” e “equívocos” no julgamento.
Os ministros também julgam recursos apresentados pelas defesas de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto. O colegiado já tem maioria para negar os recursos deles também.
A CNN Brasil tenta contato com as defesas de Bolsonaro e outros seis condenados do núcleo 1 para manifestação.
O único condenado do núcleo 1 a não apresentar recurso foi o tenente-coronel Mauro Cid. O processo dele entrou em trânsito em julgado e Cid já começou o cumprimento de pena, desde a última segunda-feira (3).
A Primeira Turma do STF é composta atualmente por quatro ministros: Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino (presidente do colegiado) e Cristiano Zanin. Neste caso, bastam apenas três votos para haver maioria para negar ou acolher os recursos. Luiz Fux não vota na análise dos recursos por ter mudado para a Segunda Turma.
A fase de análise de recursos sobre o acórdão de julgamento antecede a declaração de trânsito em julgado (quando não se cabe mais nenhum recurso). Após essa etapa, o relator poderá determinar o cumprimento de penas dos condenados.
Fonte: CNN
