Gladson Cameli garante entrega da Ponte do Sibéria para 31 de outubro: “Só se Deus não quiser”

Obra em Xapuri, uma das maiores de mobilidade urbana do Acre, recebeu R$ 15 milhões em emenda de Bittar e R$ 25 milhões do governo estadual

O governador Gladson Cameli garantiu, em entrevista nesta quinta-feira (9), que a Ponte do Sibéria, em Xapuri, será entregue no próximo dia 31 de outubro. “Só se Deus não quiser. Mas o planejamento está mantido para que ela seja concluída até 31 de outubro”, afirmou o governador ao ser questionado sobre o prazo da obra.

Com 363 metros de extensão, a ponte é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no estado e integra a Operação Verão 2025. O projeto conta com R$ 15 milhões em emenda do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões em recursos do governo do Estado.

Além da estrutura principal, a intervenção inclui obras de urbanização no entorno, com melhorias nos acessos viários e paisagismo que visa valorizar toda a área urbana do centro histórico de Xapuri, conhecida como “Princesinha do Acre”. A expectativa é que a nova ponte traga significativo impacto positivo para o desenvolvimento local e a mobilidade regional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários