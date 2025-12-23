Acre
Gladson Cameli enfrenta teste para manter união do grupo com muitos nomes e poucas vagas ao Senado
Bittar, Velloso, Jéssica Sales e agora Petecão disputam espaço no palanque de Mailza Assis; governador terá que equilibrar apoios para 2026
O governador Gladson Cameli (PP) tem pela frente um desafio político de alto nível nos preparativos para 2026: acomodar uma lista crescente de aliados que desejam uma vaga ao Senado no palanque da pré-candidata ao governo Mailza Assis, enquanto ele próprio também é cotado para uma delas.
Além de Gladson, Márcio Bittar (PL) — chamado pelo governador de “parceiro predileto” —, o deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil), a ex-deputada Jéssica Sales (MDB) e, agora, o senador Sérgio Petecão (PSD) manifestaram interesse em compor a chapa. Com apenas duas vagas disponíveis para o Senado, a conta não fecha sem algum tipo de ajuste ou frustração.
Gladson, conhecido por solucionar conflitos com carisma e habilidade negociadora, terá que equilibrar egos e ambições para evitar rachas no grupo que sustenta a candidatura de Mailza. Até agora, ele sempre conseguiu desatar nós políticos, mas a complexidade desta equação será um teste decisivo para sua liderança na reta final do mandato.
O desfecho dessa articulação definirá não apenas a composição das candidaturas ao Senado, mas também a força da coalizão que tentará eleger Mailza e manter a influência do grupo de Gladson no cenário nacional.
Comentários
Acre
Governo do Acre antecipa salário dos servidores ativos para quinta-feira (25)
Pagamento estava previsto para o dia 27; aposentados já receberam nesta terça (23). Medida busca facilitar compras de fim de ano e movimentar economia local
O governo do Acre antecipou o pagamento dos servidores públicos ativos para esta quinta-feira (25), três dias antes da data original, que seria 27 de dezembro. A medida segue a antecipação já concedida aos aposentados, que receberam nesta terça-feira (23). A decisão foi anunciada pelas Secretarias de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).
O valor será creditado no dia 25 para quem recebe pelo Banco do Brasil. Para os demais bancos, o depósito ocorrerá na sexta-feira (26). O governador Gladson Cameli afirmou que o objetivo é ajudar os servidores a se organizarem para as compras de fim de ano e fortalecer a economia local.
— A medida ajuda os servidores a se organizarem, comprarem os presentes, honrarem seus compromissos e celebrarem este período com mais tranquilidade — disse Cameli.
Os contracheques já estão disponíveis para consulta no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado e no aplicativo MeuAC. A antecipação deve movimentar o comércio e os serviços no estado, especialmente nos setores de alimentação, vestuário e presentes, em um período tradicionalmente movimentado pelas festas de final de ano.
Comentários
Acre
Natal Criança Feliz leva sorrisos e esperança à Baixada da Sobral com entrega de brinquedos
O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa
Dando continuidade às ações do programa Natal Criança Feliz, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Sobral, na Baixada da Sobral.
A iniciativa transformou a manhã em um momento de emoção, alegria e esperança, reunindo famílias inteiras que acompanharam de perto a felicidade das crianças ao receberem seus presentes de Natal. O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa.
“Em cada CRAS que eu chego, vejo a alegria das crianças, dos papais, das mamães, das vovós, das tias, que vêm acompanhar essas crianças. Muitas delas, infelizmente, não teriam a visita do Papai Noel, como a gente costuma dizer quando é criança: ‘Cadê o Papai Noel?’. E, graças a Deus, neste ano, a Prefeitura de Rio Branco, com o apoio dos secretários e dos vereadores que aprovaram a lei, conseguiu garantir esse presente para cada criança das famílias atendidas. Isso nos deixa muito felizes”, ressaltou o prefeito.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, enfatizou que o programa alcançou resultados expressivos e superou expectativas na capital.
“Graças a Deus, estamos conseguindo atingir a meta. Só aqui na Baixada da Sobral foram mais de 10 mil brinquedos distribuídos, beneficiando cerca de 10 mil crianças. É muita alegria e emoção. O Natal Criança Feliz é um grande sucesso, e tenho certeza de que o prefeito Tião Bocalom ainda anunciará coisas muito boas para o futuro, porque vimos como é importante ajudar quem mais precisa”, destacou o gestor.
Moradora da Baixada da Sobral, Dona Francisca Farias, que foi buscar o brinquedo para o neto, aprovou a iniciativa e se emocionou ao falar sobre a ação.
“Estou muito feliz pelas crianças e pela Baixada. Nem todo ano existe essa oportunidade de as crianças ganharem um brinquedo, porque, muitas vezes, os pais não têm condições. Com essa iniciativa da Prefeitura, meu coração fica cheio de alegria. Esses brinquedinhos fazem toda a diferença”, afirmou.
O programa Natal Criança Feliz reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a inclusão social, a valorização da infância e a construção de um Natal mais humano, solidário e cheio de esperança para milhares de famílias da capital.
Comentários
Acre
Vice-prefeito de Rio Branco diz que Bocalom tem legitimidade para disputar governo em 2026
Alysson Bestene afirmou em podcast que, se prefeito decidir concorrer, ele estará “pronto para apoiar”; avaliação do político foi publicada nesta segunda (23)
O vice-prefeito de Rio Branco e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene (PP), afirmou que o prefeito Tião Bocalom (PL), tem “trajetória política que o legitima” para disputar o governo do Acre em 2026. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Em Cena, do jornal ContilNet, publicada nesta segunda-feira (23).
— Ele tem uma trajetória política que o legitima a buscar outros desafios, até porque já demonstrou, enquanto gestor, a sua marca de bom administrador, com resultados bem apresentados — disse Bestene.
O vice-prefeito ressaltou que a decisão depende do próprio Bocalom, mas, caso ele opte pela candidatura, estará pronto para apoiá-lo. No entanto, Bestene admitiu que não tem pensado muito no assunto recentemente, já que seu foco tem sido a gestão da educação municipal.
— Se realmente isso for o desejo do prefeito, a gente estaria pronto, preparado — completou.
A declaração de Bestene surge em meio às articulações pré-eleitorais no estado, onde Bocalom é um dos nomes cotados para concorrer ao Palácio Rio Branco, ao lado da vice-governadora Mailza Assis e do senador Alan Rick, ambos já declarados pré-candidatos. O prefeito ainda não oficializou sua intenção de disputar o governo.
Você precisa fazer login para comentar.