Gladson Cameli e Mailza Assis participam de sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do Progressistas
Governador Gladson Cameli, vice-governadora Mailza Assis e demais expoentes progressistas participaram de cerimônia proposta pelo vereador Bruno Moraes
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou na manhã desta quinta-feira (30) uma sessão soleneem comemoração aos 60 anos de fundação do Partido Progressistas (PP), legenda que tem tido atuação destacada na política acreana e nacional. A homenagem, proposta pelo vereador Bruno Moraes (PP), reuniu as principais lideranças do partido no estado.
Presentes ilustres na solenidade:
Governador Gladson Cameli (PP)
Vice-governadora Mailza Assis (PP)
Vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene
Secretário José Bestene
Ex-deputado Narciso Mendes e Célia Mendes
O evento marcou as seis décadas de trajetória do PP no cenário político brasileiro, destacando sua atuação no Acre onde se consolidou como uma das principais forças políticas estaduais. A sessão representou um momento de unificação das correntes progressistas e reafirmou a influência do partido na administração pública municipal, estadual e federal.
O governador Gladson Cameli utilizou as comemorações dos 60 anos do Progressistas para destacar o que chamou de “prova do sucesso” de sua administração: a harmonia entre os poderes. “Quando há estados que não se entendem entre o Poder Executivo municipal, estadual e federal, aqui no Acre é diferente. Passou a eleição, todo mundo desce do palanque e foca na gestão”, afirmou o governador durante o evento.
Cameli, que também preside o Progressistas, reforçou a defesa da democracia como “vitória conquistada por milhões de brasileiros” e enfatizou a importância da comunicação entre os poderes para melhorar a vida da população.
O estadista também ressaltou que a democracia deve ser constantemente preservada. “A democracia é uma vitória conquistada por milhões de brasileiros ao longo dos anos, e precisamos valorizá-la. Venho aqui não só como governador e presidente do Progressistas, mas como cidadão que defende a comunicação entre os poderes — para que juntos possamos melhorar a vida das pessoas”, disse.
Vice-governadora reforça compromisso com desenvolvimento do Acre durante celebração do partido; legenda tem incentivado participação feminina em espaços de decisão**
A vice-governadora Mailza Assis enfatizou o caráter histórico dos 60 anos do Progressistas no Acre durante celebração da legenda, destacando o compromisso do partido com o desenvolvimento do estado. “É um momento histórico: 60 anos de um partido comprometido com o Acre, com forte presença na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na bancada federal e no governo”, afirmou Mailza.
A vice-governadora também ressaltou o trabalho do partido na ampliação da participação feminina na política. “O Progressistas tem sido um grande incentivador da mulher na política, com políticas públicas voltadas para o crescimento e a representatividade feminina. Hoje temos vereadoras e deputadas atuantes, e seguimos propondo candidaturas e incentivando a presença da mulher nos espaços de decisão”, declarou Mailza, reforçando o compromisso de continuar trabalhando alinhada com todos os municípios para avançar nos projetos de desenvolvimento do estado.
Governador acompanha voo inaugural do drone Harpia, e Acre se torna pioneiro na inovação do patrulhamento de fronteiras
O Acre deu mais um passo à frente na inovação tecnológica ao se tornar o primeiro estado brasileiro a operar o drone Harpia, veículo aéreo não tripulado (Vant) voltado ao reforço do monitoramento de fronteiras. Com investimento superior a R$ 6,7 milhões, o equipamento realizou seu voo inaugural nesta quinta-feira, 30, em cerimônia acompanhada pelo governador Gladson Camelí e autoridades.
O Vant Harpia foi entregue no Acre em maio deste ano e integra o projeto aprovado pelo convênio nº 966019/2024, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. O investimento total é de mais de R$ 6,7 milhões, com contrapartida estadual de R$ 7 mil. A iniciativa conta com o apoio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, e aguarda liberação financeira pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Ele será utilizado em operações de monitoramento de áreas sensíveis e ações estratégicas de inteligência. Com capacidade de operar 24 horas por dia, o Vant pode atingir altitudes de até 5 mil metros, tornando-se inaudível e invisível acima de 750 metros. O sistema inclui aeronave de asa fixa, câmeras de alta precisão, estações de controle de solo e sistema de lançamento, com autonomia de voo de até 200 km.
Avanço significativo
O projeto também prevê o treinamento especializado de pilotos e técnicos em São José dos Campos (SP) garantindo a qualificação da equipe responsável pela operação e manutenção do equipamento. Neste primeiro momento, os quatro operadores são policiais penais.
“O primeiro voo do Harpia representa um avanço significativo na integração entre ciência, inovação e segurança pública. É mais uma demonstração de que o Acre está no caminho certo, investindo em tecnologia e capacitação para proteger melhor sua população”, concluiu.
Ele destacou o papel da tecnologia como aliada estratégica na segurança pública do Acre e agradeceu o apoio da bancada federal, em especial do deputado federal Coronel Ulysses, reconhecendo o empenho da equipe de governo para viabilizar a chegada do primeiro veículo aéreo não tripulado ao estado.
“Hoje estamos realizando o voo inaugural do primeiro drone Harpia aqui no Acre, com o apoio da nossa bancada federal e da equipe de governo que trabalhou muito para tornar isso possível”, afirmou.
Camelí ressaltou que o equipamento é o primeiro de outros que estão por vir e que sua utilização representa um avanço significativo na prevenção e proteção das fronteiras. “A tecnologia reforça a nossa segurança pública. Prevenir é salvar vidas, e esse é o nosso grande objetivo: dar condições de trabalho para que esses guerreiros, homens e mulheres, possam exercer suas funções com mais qualidade e eficiência.”
O governador também lembrou que o Acre está localizado em uma região com mais de 2,2 mil quilômetros de fronteira, o que exige soluções modernas e eficazes. “Nada mais justo que contar com veículos não tripulados e tecnologia de ponta para nos ajudar na proteção das nossas fronteiras”, concluiu.
Marco na modernização
O secretário de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, destacou a importância do primeiro voo operacional do drone Harpia em território acreano, classificando o equipamento como um marco na modernização da segurança pública do estado.
“Este é o primeiro voo operacional aqui em terras acreanas. É um equipamento que vai ajudar, e muito, todas as áreas da Segurança Pública”, afirmou. Segundo ele, o drone será utilizado desde o monitoramento ambiental, como focos de incêndio e desmatamento, até ações de prevenção e vigilância nos presídios.
Gaia explicou que o drone Harpia é equipado com câmeras termais, capazes de captar imagens em locais de difícil acesso. “Com essa tecnologia, conseguimos enxergar onde ninguém imagina que estamos observando. É uma ferramenta essencial para monitorar os mais de dois mil quilômetros de fronteira que temos com o Peru e a Bolívia.”
O secretário ressaltou que o Acre é o primeiro estado brasileiro a adquirir esse tipo de tecnologia. “Esse investimento é o que faz a diferença para que possamos operacionalizar nossas ações com mais eficiência”, disse, destacando o olhar atento do governador Gladson Camelí para a área da Segurança Pública.
Questionado sobre a expansão do uso dos drones, Gaia confirmou que o estado deve receber futuramente outro drone como esse. “Serão dois drones: um vai cobrir a região de Rio Branco, com base no Ciopaer, e o outro ficará na base do Ciopaer no Juruá. Com isso, teremos cobertura aérea total em todos os quilômetros quadrados do estado do Acre.”
Rio Branco determina adoção obrigatória de nota fiscal de serviços em padrão nacional
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quinta-feira, 30, o Decreto nº 3.028, que torna obrigatória a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em padrão nacional a partir de 1º de janeiro de 2026. A medida, assinada pelo prefeito Tião Bocalom, segue o que determina a Lei Complementar Federal nº 214/2025 e tem como objetivo padronizar o sistema de emissão de notas fiscais de serviços em todo o país.
Com o novo decreto, todos os contribuintes já obrigados a emitir a NFS-e municipal, instituída pela Lei nº 2.025/2013, deverão migrar para o novo modelo nacional, que será gerido pelo Emissor Nacional de Notas Fiscais de Serviços.
As empresas que utilizam sistemas próprios ou integrados para emissão das notas terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para realizar as adequações técnicas necessárias e se alinhar ao novo padrão.
De acordo com a Prefeitura, a mudança busca simplificar os procedimentos tributários, reduzir custos operacionais e melhorar o controle fiscal, facilitando o cumprimento das obrigações tanto para o fisco quanto para os prestadores de serviços.
Seinfra regulamenta fiscalização de obras e urbanismo com novas regras e prazos
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), publicou nesta quinta-feira, 30, a Instrução Normativa nº 01/2025, que estabelece e regulamenta os procedimentos de fiscalização de obras e urbanismo no âmbito do município.
O documento, assinado pelo secretário Antônio Cid Rodrigues Ferreira, tem como objetivo garantir o cumprimento das leis urbanísticas, edilícias e de posturas municipais, além de reforçar a segurança, a acessibilidade e a organização do espaço urbano da capital acreana.
A normativa regulamenta o trabalho dos auditores fiscais de obras e urbanismo, que passam a seguir diretrizes padronizadas para coibir construções, reformas e demolições irregulares, fiscalizar o uso de espaços públicos e assegurar a proteção da paisagem urbana, conforme previsto na Lei Rio Branco Mais Limpa e no Plano Diretor do Município.
A instrução também define que as fiscalizações poderão ocorrer por denúncia formal, determinação da administração municipal ou por iniciativa do próprio auditor fiscal. Todos os procedimentos deverão ser documentados em relatórios e registros fotográficos.
Em caráter educativo, a Seinfra instituiu o documento de Orientação Fiscal, que permite ao cidadão receber informações e recomendações sobre a legislação urbanística antes da aplicação de penalidades. Caso as orientações não sejam seguidas, poderá ser lavrado um Auto de Notificação.
O texto ainda detalha as penalidades aplicáveis, que incluem advertências, multas, embargo ou interdição de obras, demolição e apreensão de materiais, sempre observando o devido processo legal. Além disso, reforça a fiscalização da acessibilidade em edificações públicas e privadas, exigindo relatórios específicos quando forem constatadas irregularidades nesse aspecto
Segundo a Seinfra, a iniciativa busca aperfeiçoar a atuação dos fiscais e promover maior transparência e eficiência nas ações urbanísticas. A nova regulamentação entrou em vigor na data de sua publicação e será complementada por um Manual de Procedimentos Fiscais, que detalhará as normas para cada tipo de fiscalização.
