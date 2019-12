O chefe do executivo estadual disse que a instituição que recebeu o valor deverá fazer bom uso do recurso

O governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou nesta quinta-feira (26) que resolveu doar o seu 13° salári para uma instituição de caridade do Acre.

Segundo Cameli, antes de fazer o gesto ele fez questão de consultar a equipe jurídica do governo para se certificar de que não teria problemas futuros. “A minha intenção era doar o salário também, mas aí me disseram que não podia, então resolvi doar apenas o décimo terceiro”, ponderou.

O chefe do executivo estadual disse que a instituição que recebeu o valor deverá fazer bom uso do recurso. “Que pode ajudar realmente quem precisa. Pois eu estou me sentindo bem com isso”, finalizou.

