Gladson Cameli comenta federação entre PP e União Brasil e diz: “Quem não acreditou, tenha paciência”

Governador do Acre afirma que diretórios estaduais manterão comando onde partido tem governador; federação será oficializada nesta terça em Brasília

O governador do Acre e presidente do Progressistas (PP), Gladson Cameli, falou nesta segunda-feira (28) sobre a oficialização da federação entre PP e União Brasil (UB), marcada para esta terça (29) em Brasília. O chefe do Executivo acreano afirmou que a aliança já era esperada e destacou que os diretórios estaduais manterão o comando nos estados onde o partido tem governador.

“Sempre ficou dito pelo Progressistas que, no estado onde o partido tem governador, quem comanda é o diretório regional. No caso, o Acre e Roraima são do PP. Já no Amazonas, por exemplo, é do União Brasil, pois o governador é deles. Então, quem não quis acreditar, paciência. O que é determinado pelo presidente [do partido] obedece-se”, declarou Cameli.

Na última semana, a vice-governadora Mailza Assis (PP) já havia adiantado que os parlamentares do partido no Acre decidiram, por unanimidade, apoiar a federação com o UB visando às eleições de 2026. A oficialização do acordo ocorrerá em Brasília, às 15h desta terça (29), sem cerimônias previstas no Acre.

A medida reforça a estratégia das legendas para ampliar força política no Congresso e nos estados antes do próximo ciclo eleitoral. No Acre, o PP mantém hegemonia, enquanto o União Brasil tem apenas um deputado federal na bancada acreana.

